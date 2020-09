Covid, "crescono ricoveri in terapie intensive"

15 settembre 2020 a

Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - "Stiamo registrando un incremento dei ricoveri, anche di quelli in terapia intensiva. Un fenomeno tollerabile dalle strutture sanitarie, che non ha nulla a che vedere con quanto abbiamo visto a marzo, ma che non deve essere sottovalutato. Al momento sono circa 25 i pazienti nelle terapie intensive in tutta la regione Lazio, 6 dei quali da noi, 3 a Tor Vergata, 10 all'Umberto I" e 8 ieri allo Spallanzani. Ad affermarlo all'Adnkronos Salute è Massimo Antonelli, direttore del dipartimento di Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli Irccs di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico per il contenimento del coronavirus, che spiega come il disallineamento con i dati quotidiani forniti dalla Regione Lazio - ieri fermi a 17 ricoveri in terapia intensiva, con 410 pazienti in ospedale - è "probabilmente dovuto ad un ritardo da parte delle strutture nella comunicazione dei dati".

"Bisogna anche dire che la nuova organizzazione delle strutture e i letti in più assicurati a livello regionale consentono di affrontare la situazione con tranquillità. Se, per ipotesi, la situazione dovesse arrivare ad avere un impatto simile a quello di marzo-aprile - aggiunge Antonelli - dobbiamo sottolineare che oggi siamo anche più preparati: conosciamo meglio il nostro nemico e sappiamo identificare e trattare prima i pazienti con sintomi". Risultato? "I pazienti impegnativi arrivano prima in ospedale e, quando serve, arrivano prima anche in terapia intensiva: così - testimonia l'esperto - possiamo trattarli in modo precoce".

La terapia si conferma quella consolidata nei mesi bui della crisi: "Se c'è una polmonite da Covid, i pazienti possono essere ventilati, o in base alle loro condizioni intubati, pronati (messi a pancia in giù) o sottoposti a circolazione extracorporea. E la risposta richiede tempo. Se a marzo i ricoveri in terapia intensiva duravano 3-4 settimane, adesso - dice Antonelli - vediamo questi pazienti per 10-15 giorni, rispetto ai 4-5 giorni di un ricovero medio in terapia intensiva". Insomma, anche se la maggior parte dei casi Covid intercettati oggi ha nessuno o pochi sintomi, "l'intensità della malattia non è cambiata".

"Ecco perché, come esperti, non ci stanchiamo di ricordare l'importanza del distanziamento, dell'uso delle mascherine soprattutto negli ambienti chiusi e dove non è possibile la distanza, dell'igiene delle mani e di evitare le aggregazioni. L'atteggiamento che abbiamo visto questa estate, con un allentamento dell'attenzione, rappresenta una reazione comprensibile ma pericolosa - avverte lo specialista - Dobbiamo sapere che queste precauzioni non dureranno per sempre, sono temporanee e si arriverà ad una fine. Ma a fare la differenza in questi mesi sarà proprio il senso di responsabilità con il quale decideremo di vivere la nostra vita. Faccio l'esempio dei matrimoni: in chiesa va tutto bene, a cena all'aperto magari anche, ma se poi si decide di festeggiare al chiuso è difficile mantenere comportamenti corretti. Privilegiamo le attività all'aperto e resistiamo per qualche mese: si arriverà ad una fine", conclude Antonelli.

Cambia l'età dei malati di Covid-19 e dei ricoverati in terapia intensiva

"Da luglio abbiamo visto scendere l'età media: prima era a 60-65/80 anni, poi abbiamo visto pazienti di 40-60 anni, mentre in parallelo il report dell'Istituto superiore di sanità segnalava che i positivi avevano intorno ai 30 anni. Però, nel momento in cui un giovane si infetta ed è pauci o per nulla sintomatico, diventa una fonte di contagio intrafamiliare, per nonni e genitori. Così oggi stiamo rivedendo malati di 65-70 anni o anche meno: in terapia intensiva al Gemelli abbiamo 3 pazienti di 45-55 anni e 3 over 70. Il caso più grave ha 52 anni ed è in circolazione extra-corporea", afferma ancora Antonelli.

"Una volta che un paziente Covid è posto in circolazione extracorporea, la risposta richiede tempo", sottolinea il medico. E le conseguenze dell'infezione possono perdurare a lungo. "Abbiamo pazienti guariti 6 mesi fa: alcuni li abbiamo visti recuperare completamente, in altri permane una difficoltà respiratoria, problemi a gusto e olfatto e spesso una grande spossatezza. Si vedono ancora dei reliquati nei dimessi a marzo, ma al momento il periodo di osservazione è limitato e serve più tempo per avere le idee chiare. Insomma - conclude Antonelli - il recupero pieno potrebbe richiedere più tempo".