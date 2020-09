Willy, la foto profetica di uno dei fratelli arrestati. Video choc dopo l'omicidio, la rabbia social

07 settembre 2020 a

L'ondata di indignazione per l'omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, il capoverdiano massacrato a Colleferro durante una rissa, travolge i profili social dei quattro ragazzi accusati del pestaggio mortale. Le loro bacheche sono tempestati di commenti che non possono ovviamente leggere essendo in stato di arresto. Tantissimi si augurano che gliela facciano pagare in carcere, sono sommersi di insulti e di indignazione per quel che è avvenuto, soprattutto per essere stati in quattro contro uno.

Intanto tra i post degli accusati dell'omicidio passati al setaccio in queste ore spunta una foto quasi profetica. È quella pubblicata a marzo da Gabriele Bianchi, lottatore di MMA con precedenti per rissa e lesioni, che lo vede dietro le sbarre. Ma a far indignare molti utenti è un'altra circostanza. All'alba di domenica, dopo la morte di Willy, Bianchi aveva condiviso un video comico sui suoi social con tanto di faccine che ridevano.

Intanto hanno trascorso la prima notte in carcere i quattro giovani di Artena arrestati per l’accusa di aver massacrato di botte, fino ad ucciderlo, il ventenne italo-capoverdiano Willy Mondeiro, nella notte tra sabato e domenica a Colleferro. Il pm di Velletri Luigi Paoletti ha per il momento formulato a carico degli indagati l’accusa di omicidio preterintenzionale. Parliamo dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, rispettivamente di 24 e 26 anni, di Mario Pincarelli, di 22, e di Francesco Belleggia, di 23, tutti residenti ad Artena e già noti alle forze dell’ordine.

