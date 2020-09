Willy Monteiro, uno dei picchiatori aggredì un vigile per la mascherina

07 settembre 2020 a

Uno dei ragazzi arrestai per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, l'artenese Mario Pincarelli, ad agosto aveva aggredito "a calci e pugni" un vigilie urbano di Artena che gli aveva detto di mettere la mascherina. A raccontare la vicenda, dopo la morte del giovane capoverdiano sabato notte a Colleferro dopo un pestaggio, è lo stesso agente della municipale del piccolo centro laziale. “L’ho invitato a mettersi la mascherina perché c’era tanta gente, soltanto che il ragazzo ha reagito male”, spiega a Fanpage il vigile che quel giorno era impegnato a far rispettare le misure anti-Covid nelle vie più frequentate del paese. Non è chiaro de l'episodio abbia avuto conseguenze giudiziarie.

Perché l'hanno massacrato di botte. Spunta la verità sulla morte di Willy Monteiro

Il pm di Velletri Luigi Paoletti ha formulato l’accusa di omicidio preterintenzionale a carico degli indagati: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, rispettivamente di 24 e 26 anni, di Mario Pincarelli, di 22, e di Francesco Belleggia, di 23, residenti ad Artena. e già noti alle forze dell’ordine. I fratelli Bianchi, esperti lottatori di MMA, in particolare avrebbero precedenti per spaccio e lesioni e sarebbero noti in zona per diverse risse.

Arti marziali e violenza, ecco la "banda di Artena" che ha massacrato Willy

