"Erano delle furie, ho visto morire il mio amico". Colleferro, parla il testimone

Willy Monteiro Duarte è stato ucciso dalla furia cieca dei suoi aggressori al termine di una serata a Colleferro. "Eravamo molto amici, frequentavamo da tempo la stessa comitiva. Ero lì davanti, l’ho visto morire. Non potrò mai togliermi la scena dalla testa, non respirava più". A parlare è Lorenzo, un amico del 21enne di origini capoverdiane ucciso sabato notte a Colleferro nel corso di una rissa, che è rimasto accanto al giovane durante i suoi ultimi istanti di vita. "È stato tutto molto veloce - dice il ragazzo all'Adnkronos - sono rimasto vicino a lui per un’ora, forse meno. Quelli erano delle furie. Non ricordo molto bene. Sono ancora sotto choc, sono due giorni che non dormo e rivivo quei momenti. Queste cose non si dimenticano".

Così è morto Willy Monteiro Duarte. Pestato perché voleva sedare una rissa

Il pm di Velletri Luigi Paoletti ha per il momento formulato a carico degli indagati l’accusa di omicidio preterintenzionale. Parliamo dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, rispettivamente di 24 e 26 anni, di Mario Pincarelli, di 22, e di Francesco Belleggia, di 23, tutti residenti ad Artena e già noti alle forze dell’ordine.

Willy Monteiro, uno dei picchiatori aggredì un vigile per la mascherina

