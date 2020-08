L'ospedale conferma: Briatore ha il Covid ma era venuto qui per altro. E scoppia il caso del selfie

26 agosto 2020 a

Avrà pure la prostatite, Flavio Briatore. Ma ora è certo che il manager e imprenditore è positivo al Coronavirus. L’Irccs ospedale San Raffaele di Milano comunica infatti che Briatore "si è rivolto all’ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del coronavirus Sars-Cov-2. Il tampone è risultato positivo". "Di conseguenza - spiegano dal San Raffaele Giulio Melisurgo, medico curante, e Pasqualino D’Aloia, direttore professioni sanitarie - al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati".

L’ospedale ribadisce che "la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio".

Intanto è diventato un caso il selfie pubblicato dallo stesso Briatore dall'ospedale. La foto è stata poi rimossa ma alcuni utenti hanno conservato lo screenshot che circola in rete. Nella foto mr Billionaire ha la mascherina abbassata e sorride. “Briatore ci fa sapere che sta bene con un selfie, poi forse qualcuno gli fa notare che c’è poco da ridere e non è il caso di comunicare così in un momento delicato, e dopo pochissimo la cancella. Non sbaglia un colpo, non c’è che dire”, dice Selvaggia Lucarelli che poco prima gli aveva dato del "patetico": "È colpa del vento sardo. E della prostatite mocciolosa. Flavio Briatore, in una (sua) patetica intervista al Corriere di oggi in cui l’intervistatrice sembra quasi credergli, dice che lui è andato in ospedale per una prostatite e “Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”. “Può darsi che sia positivo, coi venti forti della Sardegna”... Alla domanda sulla polmonite sorvola. Non risponde praticamente a nulla", la bordata della Lucarelli.