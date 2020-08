Covid, anche Aida Yiespica e Antonella Mosetti contagiate in Sardegna

26 agosto 2020 a

a

a

Aida Yesica e Antonella Mosetti positive al Covid dopo una vacanza in Sardegna. Le showgirl lo hanno raccontato ai propri follower di Instagram e non avrebbero sintomi particolari. "Abbiamo abbassato la guardia troppo presto", ha detto la Mosetti.

"Ciao ragazzi volevo informarvi che al rientro dalle vacanze in Sardegna ho fatto il tampone (pur non avendo sintomi) e purtroppo ho riscontrato di essere positiva al COVID-19!! per fortuna sto bene sono ASINTOMATICA, spero passi al più presto questo brutto momento che noi tutti stiamo vivendo, mi raccomando massime precauzioni e usiamo tutti le MASCHERINE.. a presto un bacio a tutti voi", il messaggio della Yespica.

Aumentano i contagi legati alla movida della Costa Smeralda. Tutto il personale del Billionaire, il locale di Porto Cervo, risulta positivo e il proprietario Flavio Briatore è ricoverato a Milano.