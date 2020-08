Il grande bluff dei tamponi rapidi. Così Roy de Vita smaschera la Regione Lazio

23 agosto 2020 a

Ecco il grande bluff dell’assessore Alessio D’Amato della Regione Lazio che vieta ai laboratori privati ad alta specializzazione di biologia molecolare di fare i tamponi, mentre negli ospedali e in Aereoporto si fanno i "FINTI TAMPONI che utilizzano la stessa tecnica dei test di gravidanza". A smascherare l'ennesimo bluff della Regione è Roy de Vita, tra i più conosciuti chirurghi plastici italiani e primario di Chirurgia Plastica dell'Istituto dei Tumori di Roma Regina Elena. Il professore ha raccontato quanto avvenuto ai figli della sua compagna che hanno dovuto sottoporsi a un test per il Covid dopo essere entrati in contatto con persone positive durante una vacanza in Sardegna. I giovani raccontano di aver subito un tampone rapido con risultati in pochi secondi, circostanza che insospettisce de Vita. E dal sospetto del medico si scopre che il vero allarme coronavirus è quello dei falsi negativi in giro per l'Italia perché i test rapidi falliscono, e anche in modo clamoroso. La dimostrazione nel video postato su Intagram da Roy de Vita (di seguito e a questo link ).