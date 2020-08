23 agosto 2020 a

Test in Sardegna per chi lascia l`isola e nel Lazio per chi parte per la Sardegna. Si va verso un accordo di reciprocità sui tamponi per il Covid-19. I tecnici delle due regioni con la mediazione del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia sono al lavoro sull'intesa che potrebbe essere replicata anche con le altre regioni.