Occhio a lasciare i finestrini aperti. I Comuni rapaci vi fanno la multa

Occhio a lasciare i finestrini aperti. Rischiate la multa. D'estate non si fanno scherzi e i Comuni rapaci non perdono l'occasione per mettere in atto la norma del codice della strada che recita: "Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso”.

Ebbene tutto questo si traduce in una montagna di contravvenzioni che vengono elevate ai poveri automobilisti colpevoli solo di soffrire troppo il caldo. E se parcheggiano lasciando il finestrino aperto, al ritorno troveranno la sorpresa: 41 euro di multa freschi freschi.