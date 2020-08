Lecce, il vigile multa gli sposini per il clacson. Tutta la scena in un video

14 agosto 2020 a

Una multa perché suona il clacson al matrimonio? Accade a Lecce dove gli sposini sono stati multati perché hanno fatto due giri di piazza Sant’Oronzo strombazzando. Lo racconta Gianluigi Nuzzi in un post pubblicato sui social con tanto di video: "Inflessibile il vigile ha elevato la contravvenzione perché l’auto non poteva transitare nella piazza. La legge è legge per carità ma esiste anche un minimo di flessibilità che viene suggerita in certe situazioni. Insomma io sto dalla parte degli sposini anche se hanno sbagliato... e voi?" chiede il giornalista e scrittore.