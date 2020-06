La storia emozionante di Alex Zanardi: dall'incidente del 2001 alla rinascita

19 giugno 2020 a

Ecco il video pubblicato su YouTube in passato dallo stesso Alex Zanardi per raccontare la sua storia sportiva. Comprende le immagini del terribile incidente del 2001 in cui perse le gambe. Era il 15 settembre, quattro giorni dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Un modo per ripercorrere in sei minuti tutta la storia di Zanardi: dalle gare emozionanti in Formula Uno fino alla rinascita come atleta paralimpico.. Oggi Zanardi è di nuovo in ospedale in condizioni critiche per l'incidente in una gara di handbike accaduto vicino a Pienza, nel Senese. E' stato operato alla testa in un intervento considerato molto delicato.