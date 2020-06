Stati Generali, 700 agenti e cecchini a Villa Pamphili. Ma parlano tutti in video-conferenza

Al via con gli interventi di von der Leyen, Lagarde e Georgieva. Solo Visco e Colao in presenza

Villa Pamphili blindata con 700 agenti delle forze dell'ordine tra artificieri e cecchini appostati sui tetti. Ma il primo giorno degli Stati Generali dell'Economia indetti a Roma dal premier Giuseppe Conte vedranno solo video-conferenze. Al debutto dei lavori - che nonostante il nome saranno a porte chiuse - prenderanno la parola i tre componenti della Troika europea: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde e la direttrice operativa del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. Tra i pochi contributi "in presenza" quelli del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco e di Vittorio Colao della task force del governo sull'economia.

Si parte alle ore 10 di oggi, sabato 13 giugno sotto il titolo "Progettiamo il rilancio”. Dopo l'indirizzo di apertura del Presidente Conte, interverranno: il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde, il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel. Nel primo pomeriggio gli incontri proseguiranno con Visco, del Segretario Generale dell’OCSE Ángel Gurría e della Direttrice Operativa del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva. Al termine Conte e gli altri ospiti presenti parteciperanno al Panel "Policy in the Post-Covid world: challenges and opportunities", con il contributo di rappresentanti del mondo accademico.

Prevista una manifestazione dei Cobas nei pressi del casino del Bel Respiro di Villa Pamphili.