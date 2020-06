13 giugno 2020 a

a

a

Il premier Giuseppe Conte è stati ascoltato per oltre tre ore a palazzo Chigi sulla mancata istituzione delle zone rosse a Nembro e Alzano Lombardo e di quello che accadde tra Roma e il Bergamasco in uno dei momenti più critici e drammatici dell'emergenza Coronavirus in Italia, tra il 3 e il 9 marzo. "Ho voluto chiarire tutto", ha assicurato il premier Giuseppe Conte dopo essere stato ascoltato a lungo dal procuratore aggiunto di Bergamo Maria Cristina Rota. Ascoltati anche i ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza.