Vaccino influenza gratuito per gli over 60 e i bambini fino a 6 anni

Vaccinazione antinfluenzale gratuita a partire dai 60 anni e per i bambini da 6 mesi a 6 anni. Sono le principali novità per la prossima stagione influenzale 2020-2021. La gratuità per gli anziani, che passa dai 65 ai 60 anni, è già prevista nel testo della circolare elaborata dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, e appena pubblicata. Mentre per quanto riguarda i bambini si parla, al momento, di vaccinazione «raccomandata». Ma a quanto si apprende da fonti del ministero, si sta lavorando per la gratuità, data per certa, anche in questa fascia di età che alcune Regioni già contemplano.

La circolare del ministero della Salute ricorda che «allo stato attuale esistono sul territorio nazionale più Regioni che offrono gratuitamente, su richiesta, la vaccinazione ai bambini e adolescenti sani a partire dai 6 mesi di età, in collaborazione con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta». Al momento, sottolinea il ministero, non ci sono le condizioni, anche considerata la pandemia, «per condurre uno studio pilota teso a valutare fattibilità ed efficacia della vaccinazione influenzale fra i 6 mesi e i 6 anni», ma gli studi disponibili mostrano «l’opportunità di raccomandare la vaccinazione in questa fascia di età, anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani nell’attuale fase pandemica».

La vaccinazione antinfluenzale può essere «offerta gratuitamente nella fascia d’età 60-64 anni». Per la stagione 2020-2021 a causa dell’emergenza Covid-19, ciò aiuterà a per semplificare la diagnosi in caso di sintomi influenzali simili.