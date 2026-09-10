E-208 GTi lo sport scopre la scossa

PEUGEOT

Paolo Dani 10 settembre 2026 a

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Un anno dopo la presentazione del concept E-208 GTi, all'inizio di questa settimana Peugeot ha presentato la versione definitiva della E-208 GTi. La casa francese che fa capo al gruppo Stellantis celebra 100 anni dalla sua prima gara alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, celebrando l'occasione con l’annuncio dell'apertura degli ordini e il prezzo della hot hatch elettrica.

La nuova Peugeot E-208 GTi rimane incredibilmente vicina al concept originale del 2025, grazie all'accoglienza entusiastica ricevuta sia dai fan che dai clienti GTi. Sulla base del continuo successo commerciale della gamma Peugeot 208, l'erede di questa emblematica sportiva continua a scrivere la leggenda delle Peugeot GTi lanciata quattro decenni fa con l'iconica 205 GTi.

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Piacere di guida unico, prestazioni di prim'ordine, un design sportivo ma elegante e una versatilità eccezionale: la E-208 GTi reinterpreta il Dna della Peugeot GTi infondendo modernità, divertimento e tecnologia. La nuova Peugeot E-208 GTi è la primissima GTi 100% elettrica.

Il Leone ha affidato lo sviluppo tecnico della E-208 GTi a Peugeot Sport, la sua divisione motorsport con sede a Satory (vicino a Parigi), responsabile in particolare del programma WEC con la peugeot 9X8. Gli ingegneri che sviluppano le Hypercars di Peugeot sono stati incaricati di costruire sul successo della E-208, con questa E-208 GTi orientata alle prestazioni.



Sfruttando la loro esperienza unica nel motorsport, gli ingegneri di Peugeot Sport non hanno accettato compromessi sulla sportività: la Peugeot E-208 GTi è il modello più potente e performante del segmento B.

Un motore elettrico da 281 CV con software di controllo derivato dal motorsport. Monta un motore elettrico M4+, che sviluppa 281 CV e eroga una coppia impressionante di 345 Nm. Viene prodotto a Trémery, nell'est della Francia, uno stabilimento storicamente dedicato alla produzione di motori e ora specializzato in motori elettrici come parte della joint venture E motors tra Stellantis e Nidec LeroySomer.

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Gli ingegneri di Peugeot Sport hanno ottimizzato ampiamente questo motore, in particolare la sua gestione elettronica: i componenti della scheda elettronica e il software di controllo derivano direttamente dal motorsport.

Con il miglior rapporto potenza/peso del suo segmento (5,5 kg/CV), la Peugeot E-208 GTi offre un'accelerazione eccezionale. Da 0 a 100 km/h in soli 5,5 secondi (sono 0,2 secondi in meno del dato iniziale). Inoltre, i 1000 m da fermo sono percorsi in 25,8 s e 3,2 s sono necessari per passare da da 80 a 120 km/h. La velocità massima è limitata a 180 km/h.

Questa «piccola» sportiva utilizza la stessa batteria di 54 kWh (51 kWh utilizzabili) della E-208, ma la sua gestione è stata adattata per soddisfare le eccezionali esigenze del motore GTi. Gli ingegneri hanno applicato le conoscenze del motorsport nella gestione termica delle batterie. Concentrati in particolare sulla strategia di flusso del liquido refrigerante, quando e quanto liquido viene fornito a seconda della temperatura. Perfettamente raffreddata, la batteria permette alla E-208 GTi di offrire sempre le massime prestazioni, senza limitazioni di potenza indipendentemente dalle condizioni di guida.

Offre un’autonomia che va da 375 a 352 chilometri (dipende dagli pneumatici) con una sola ricarica.