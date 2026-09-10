In Alsazia con la E-3008 Long Range

PEUGEOT

Carlo Scagnoli 10 settembre 2026 a

a

a

Peugeot E-3008 Long Range porta i viaggi in elettrico ad un nuovo livello, grazie alla batteria di trazione da 96,2 kWh ed alla innata versatilità di questo moderno SUV, che riprende l’originale piacere di guida del brand.

La batteria di trazione di Peugeot E-3008 Long Range pesa solo il 10% in più rispetto alle versioni Electric ed Electric Dual Motor. Ma la differenza in autonomia WLTP (quindi guidando come prescritto dallo stesso ciclo di omologazione) diventa del 33%, ovvero 700 km rispetto a 525 km.

Norton Manx R sportiva elegante



Con una differenza di listino del 10%, rispetto alla versione da 525 km di autonomia, Peugeot E-3008 Long Range potrebbe potenzialmente diventare il nuovo standard in elettrico, dedicato ai grandi viaggiatori, oppure semplicemente a chi preferisce mantenere una rassicurante riserva di energia.

In Francia, tra file infinite di vigneti, l’Alsazia-Lorena stupisce i viaggiatori con le sue caratteristiche inconfondibili: i tanti villaggi con le case a graticcio, ricoperte di gerani fioriti, i nidi delle cicogne sui tetti, le città ricche di arte e di storia.

CZ26 la «One-Off» che non ti aspetti



Nel nostro caso, abbiamo portato Peugeot E-3008 Long Range nella francese Alsazia, a 400 chilometri da Milano, esattamente nella cittadina di Colmar. Ad una manciata di chilometri da Svizzera e Germania, questo territorio ha una identità culturale, linguistica e gastronomica unica. I suoi villaggi con le case a graticcio, sono circondati da distese di vigneti che rientrano nella famosa «Strada dei Vini dell’Alsazia» lunga ben 170 km.

Costeggiata di cantine per la degustazione e l’acquisto di pregiati vini, questa strada è un invito a sfruttare il grande bagagliaio di Peugeot E-3008 Long Range. I suoi 588 litri di capienza, diventano in un attimo 1.663, grazie all’abbattimento degli schienali posteriori.

Nell’abitacolo troviamo anche 17 diversi vani portaoggetti, per un volume totale di circa 34 litri. In evidenza anche le utilità da sfruttare nell’uso quotidiano: ricarica wireless del telefono facilmente accessibile sulla consolle centrale, portaocchiali sulla console del tetto, portabicchieri e cassetto portaoggetti. Durante il nostro viaggio, apprezziamo anche il grande spazio refrigerato sotto il bracciolo centrale, perfetto per mantenere fresca l’indispensabile bottiglia d’acqua e qualche sandwich.