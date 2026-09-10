Domenico Petrolo: perché oggi votiamo per identità | Tieni Il Tempo #12

10 settembre 2026

Benvenuti a una nuova puntata di Tieni il Tempo. Ospite di oggi è Domenico Petrolo. Esperto di comunicazione politica e strategie elettorali, è autore de “La stagione dell’identità - Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare”, un libro che parte da una tesi precisa: per comprendere il voto contemporaneo non basta più guardare all’economia. Identità e bisogno di riconoscimento stanno ridisegnando il consenso nelle democrazie occidentali. In questa conversazione parliamo delle elezioni politiche del 2027, del fenomeno Roberto Vannacci, della cultura woke e del ripensamento che sta attraversando una parte della sinistra. Ma anche di Donald Trump, Giorgia Meloni e delle paure che oggi orientano le scelte degli elettori. Perché votiamo sempre meno soltanto con il portafoglio e sempre più per difendere ciò che sentiamo di essere? Buona visione.

️ Tieni Il Tempo #12 – Domenico Petrolo