Ecco Gamma ammiraglia Made in Italy

LANCIA

Fabrizio Cicciarelli 02 giugno 2026 a

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Gamma. Basta il nome per stuzzicare l’orgoglio degli appassionati Lancia. Un nome che significa stile e comfort nella storia del marchio torinese, pronto a reinterpretarlo in chiave moderna. Resta la coda spiovente da fastback, così come lo spazio a bordo, anche perché la nuova generazione è stata pensata a ruote alte. Suv di segmento D, il modello sarà orgogliosamente italiano perché sarà prodotto a Melfi. Arriverà dopo l’estate, ma le prime vetture sono già impegnate nei test su strada. Lancia ha già diffuso le prime foto della vettura, mostrando come sarà.



La nuova Lancia Gamma segna un passaggio chiave nel percorso del marchio, che torna ad ampliare l’offerta affiancando un’altra vettura alla piccola di casa, la Ypsilon. Al contrario, la nuova nata avrà forme ben più generose: lunga 4,67 metri, larga 1,89 metri e alta 1,66 metri, si tratta di una crossover fastback progettata per coniugare efficienza, funzionalità e presenza su strada.

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La piattaforma è la STLA Medium, già collaudata nel gruppo con modelli come Peugeot 3008 e DS 7, declinata con lo stile e l’eleganza di Lancia. Gli stilemi sono quelli proposti anche sulla Ypsilon, a partire dal calice luminoso introdotto dalla concept car Pu+Ra Hpe. Gamma, però, riporta la sua firma sia sul frontale che al posteriore, lì dove invece la Ypsilon sfoggia luci circolari in omaggio alla Stratos.

Il lunotto è spiovente e presenta due piccoli spoiler ai lati, terminando con una coda verticale, dove il marchio lascia il posto alla trascrizione del nome in caratteri e il modello compare più piccolo alla base del calice. Il profilo è sinuoso, con linee tese che si alternano con la nervatura che ricurva verso il passaruota posteriore. Le maniglie a sfioramento per le porte anteriori e quelle nascoste nel terzo montante - dove compare il logo Lancia - per i sedili dietro si inseriscono nell’estrema pulizia stilistica della vettura.

Una cura che si ritrova anche negli interni, con l’abitacolo che si ispira al mondo home decor, come già visto sulla lancia Ypsilon. Spicca il tavolino a semicerchio al centro della plancia: ingloba la piastra per la ricarica a induzione, sovrastato da sette tasti fisici per i comandi principali. Tutti gli altri, al di sopra delle bocchette di areazione centrali, vengono controllati dal display touchscreen centrale da 16”, di cui una parte è dedicata al sistema Sala 2.0, dedicato alla gestione di climatizzatore, illuminazione e multimedia.

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Il guidatore, però, ha a disposizione anche i comandi al volante per evitare distrazioni alla guida. Un’attenzione alla sicurezza che ritorna anche del quadro strumenti digitale da 12,5”, dove vengono proiettate le informazioni più importanti e le rotte di navigazione. La plancia si completa con un richiamo agli anni ‘70, nel pannello traslucido retroilluminato davanti al passeggero. Il selettore delle marce è inserito nel tunnel centrale, al suo fianco trovano posto i controlli delle modalità di guida, le prese usb, il vano portaoggetti e un comodo bracciolo rivestito in pelle.

Lancia Gamma potrà contare su una proposta multi energia. Sarà disponibile in versione ibrida da 145 CV con autonomia superiore a 1.000 km, ma anche con un’offerta 100% elettrica articolata su più livelli: da 230 CV con autonomia superiore a 540 km, da 245 CV con autonomia superiore a 740 km, fino alla versione integrale AWD da 375 CV con autonomia fino a 675 km.

