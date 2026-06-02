Il sistema dei medici pro clandestini e il futuro della Lazio: Il Tempo di oggi e di domani

02 giugno 2026

Continua la nostra inchiesta sui medici che in tutta Italia facevano certificati farlocchi per non mandare nei Cpr i migranti clandestini. Su Il Tempo in edicola oggi 2 giugno interviene il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che usa parole durissime: dai camici una visione ideologica e affaristica. I medici indagati vanno considerati presunti innocenti, ma a nostro avviso la contestazione non può essere solo quella di falso ideologico e interruzione di pubblico servizio. Costituivano un sodalizio che ripeteva il comportamento in modo organizzato, e per questo potrebbe essere profilata l'associazione a delinquere. Sicurezza, terrorismo, il dibattito sulla Lazio aperto da Luigi Bisignani: ecco i temi su Il Tempo di oggi e di domani con il direttore Daniele Capezzone.