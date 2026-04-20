B10 il Suv della rivoluzione ibrida

Tiziano Carmellini 20 aprile 2026 a

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Leapmotor, che con Stellantis ha creato una joint venture strategica per portare in Europa veicoli elettrici cinesi a prezzi competitivi, presenta la nuova B10 Reev Hybrid. Si tratta di fatto di un Suv medio in grado di percorrere fino a 900 chilometri grazie all’utilizzo combinato del motore elettrico e del benzina che lo alimenta e la flessibilità della tecnologia Range Extender.

Il tutto con prezzo d’attaco straordinario, fissato al lancio a quota 26mila euro, una cifra molto appetibile che la mette in grande risalto sul nostro mercato affollato di concorrenza sì, ma a prezzi astronomici.

Eppure la nuova Leapmotor non manca in tecnologia, così come nell’attezione e la cura dei dettagli. Così, dopo aver lanciato il Suv compatto B10 completamente elettrico alla fine del 2025 (esteticamente identica se non fosse per la presa d’aria del radiatore sull’anteriore), la casa cinese ora rafforza la propria gamma di prodotti con questo modello che abbina un sistema di propulsione elettrico supportato da un generatore a benzina da 1,5 litri che ricarica la batteria quando necessario. Il che, trasformato in numeri, si semplifica in 86 chilometri in solo elettrico e un'autonomia combinata fino a 900 km. Un ibrido che pone al centro l'esperienza di guida al 100% elettrica con le ruote sono azionate esclusivamente dal motore elettrico e il range extender compatto che entra in funzione solo per produrre elettricità e ricaricare la batteria quando necessario.

Il risultato è una esperienza di guida fluida e silenziosa, tipica della vettura elettrica, ma un’autonomia enorme come solo un’auto termica può garantire: senza dover calcolare percorsi, colonnine di ricarica o preimpostare un viaggio anche lungo prima di partire. Sulla B10 Reed Hybrid sono quattro le modalità di guida: EV+, EV, Fuel e Power+, in grado di ottimizzare efficienza e prestazioni a seconda delle esigenze che vanno dall’emissione zero in elettrico, fino alla modalità che attiva il generatore di bordo finendo energia aggiuntiva e spinta.

All’interno connettività di ultima generazione in un ambiente digitale moderno, simile a quello di uno smartphone.

Lunga poco più di 4.5 metri, la nuova B10 Hybrid fa della sicurezza e assistenza una priorità assoluta: Cruise Control adattivo, sistema di mantenimento della corsia e molto altro.

La nuova B10 è offerta in una gamma semplificata con due allestimenti – Life e Design - sei colori esterni e tre ambientazioni interne. Ordinabile con un prezzo di listino che parte da 29.900 euro per la versione Life e 31.400 euro per la versione Design. Ma l’offerta di lancio consente di averla a prezzi a partire da 24.900 euro.

