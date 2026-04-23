Razza Dominante - Donato Bilancia, il giocatore - Seconda parte | Episodio 6
Donato Bilancia, il giocatore - Seconda parte
Il 25 aprile del 2004 gli italiani che accendono la televisione si trovano davanti un personaggio insolito per Domenica In. È Donato Bilancia, 17 omicidi. Paolo Bonolis fa entrare nelle case degli italiani il più spietato ed enigmatico serial killer della storia recente, scatenando feroci polemiche. L’intervista di un’ora dal carcere di Padova oggi è introvabile ma nella seconda parte di «Donato Bilancia, il giocatore» vi raccontiamo cosa ha detto il «mostro dei treni» ostentando lo stesso atteggiamento da showman tenuto davanti a investigatori, magistrati e psichiatri. Perché ha ucciso? Cosa c’è sotto la scia di sangue lasciata in sei mesi tra Liguria e Piemonte? Il giocatore bluffa ancora, con tutti.
Ma soprattutto entreremo nella mente e vita personale di Bilancia attraverso lo sguardo di due degli esperti che lo hanno esaminato nel corso della vicenda giudiziaria: i professori Ugo Fornari e Marco Lagazzi.
Razza Dominante è un podcast de Il Tempo. Scritto e realizzato da Davide Di Santo.
Dentro la mente di chi ha oltrepassato il limite della violenza nei confronti di un altro essere umano. Un viaggio nel lato oscuro della psiche, raccontato attraverso casi di cronaca celebri e vicende meno note, con le testimonianze dirette degli psichiatri forensi che hanno incrociato lo sguardo dei protagonisti dei più efferati delitti della storia recente.
Razza dominante – Crimini e psiche | Qui tutte le puntate
Le storie
Le puntate attraversano alcuni dei casi più inquietanti della cronaca italiana: da quelli legati a Gianfranco Stevanin e Donato Bilancia, spietati serial killer, a Luca Delfino, "l’omicida delle fidanzate"; dalla strage del tallio alla mattanza del Canaro fino alle vicende meno note della Banda della Magliana. Non mancano episodi dimenticati, come il caso Raso, "fattaccio" della Roma borghese, capace di generare effetti giudiziari senza precedenti.
Gli esperti
Nel podcast intervengono alcuni dei massimi esperti italiani di psichiatria forense, psicopatologia e criminologia, tra cui Stefano Ferracuti – professore ordinario di Psicopatologia forense all’Università La Sapienza di Roma -, Ugo Fornari, Francesco Carrieri e Marco Lagazzi, autori di centinaia di perizie nei più noti casi di cronaca in cui sono stati chiamati a esprimersi: mostro o folle?
I temi
Il titolo «Razza Dominante» riecheggia un famoso racconto di Fredric Brown non si riferisce a differenze di etnia o colore, ma a una caratteristica distintiva dell’essere umano. L’uomo, da sempre, è la specie che più infligge dolore ai suoi simili. E arriva a “governare” questa violenza, a istituzionalizzarla e talvolta a giustificarla, attraverso la cultura, il diritto, il potere. Una riflessione profonda sulla natura dell’umanità, che nel corso dei millenni ha costruito la propria supremazia anche attraverso la sopraffazione. Per quanto possa essere disturbante, «la razza dominante siamo noi».
Razza Dominante – Crimini e psiche è un podcast scritto e prodotto da Davide Di Santo per Il Tempo. Soggetto, testi, voce, regia, musica originale e sound design sono a cura dell’autore che ringrazia tutti i professionisti intervenuti e in particolare Stefano Ferracuti per il prezioso supporto. Le puntate, una nuova ogni 14 giorni, sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Audible, Deezer...) e sul nostro sito.