BeBee compie due anni di successi

In occasione del suo secondo compleanno, BeBeep, il brand di Autotorino dedicato alle vetture usate, presenta Golden Ticket BeBeep, un’iniziativa pensata per trasformare l’acquisto dell’auto in un’esperienza sorprendente e memorabile, un momento unico.

Il concorso si ispira al tema della fortuna e della scoperta: tutti i clienti che acquisteranno un veicolo usato (auto, moto o veicolo commerciale) fino al 15 marzo 2026 riceveranno una tavoletta di cioccolato, all’interno della quale potrebbe nascondersi uno dei fortunati Golden Ticket.

Ciascuno di questi biglietti vincenti darà accesso a premi esperienziali esclusivi, tra cui soggiorni e weekend per due persone, ingressi alla SPA e altre proposte realizzate in collaborazione con La Fiorida Agri Relais, eccellenza valtellinese dell’ospitalità e del benessere.

Nel 2025 BeBeep ha registrato 21.500 vetture vendute (+3,8% rispetto al 2024). Di particolare rilievo la dimensione dei servizi offerti ai clienti: oltre il 55% delle vetture è stato acquistato tramite finanziamento e quasi una vettura su due (44%) è stata assicurata contestualmente alla vendita.

Sul fronte delle alimentazioni, si segnala l’interesse per l’usato elettrico che con il suo 6% è al pari dell’incidenza dell’immatricolato ‘nuovo’ nazionale di questo segmento. Per quanto riguarda i modelli, apprezzati soprattutto SUV (37,4%, +9% vs 2024) e berline (32,1%, +4% vs 2024). Seguono i crossover (12,2%, +14% vs 2024) e le familiari (5,6%, +2% vs 2024). Ma BeBeep è anche un riferimento per le due ruote: il segmento delle moto rappresenta, infatti, il 3,3% del totale, con una crescita degli appassionati e degli amanti di una mobilità più agile (+5%).

