A Villa d'Este vince il fascino Alfa

auto d'epoca

Cesare Gasparri Zezza 28 maggio 2025 a

a

a

Una giornata di luce liquida, il Lago di Como che scintilla come un tessuto prezioso, e il parco della Villa d’Este trasformato nel più esclusivo museo a cielo aperto del mondo. È il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, che anche quest’anno ha incantato appassionati, designer e collezionisti con una selezione straordinaria di automobili rare, inarrivabili, perfette.

Santa Fe dimensioni e qualità



A vincere il prestigioso «Best of Show» è stata l’Alfa Romeo Tipo B, anche nota come P3, del’34. Una monoposto leggendaria progettata da Vittorio Jano per il reparto corse dell’Alfa, la prima vera monoposto della storia del motorsport. È appartenuta a Scuderie celebri, ha scritto pagine di storia sulle piste più celebri d’Europa. Oggi, restaurata in modo impeccabile dalla Auriga Collection, ha emozionato la giuria e il pubblico per la sua purezza meccanica, per le sue proporzioni da oggetto d’arte, per la sua forza evocativa.

Il premio «Coppa d’Oro», assegnato dal voto popolare tra le aiuole e i glicini in fiore, è andato alla Bmw 507 Roadster del 1957. Bianca, sinuosa, elegantissima, portata a Cernobbio da un collezionista tedesco, ha saputo conquistare gli sguardi di tutti con la sua dolce arroganza da diva anni Cinquanta. È stata la macchina di Elvis, ma anche il sogno proibito di generazioni di gentlemen driver. La magia di Villa d’Este non è solo nelle auto. È nel contesto.

Arriva C10 l'alternativa elettrica

Nelle note di un quartetto d’archi al tramonto. Nei dialoghi tra appassionati venuti da ogni parte del mondo. Nelle livree perfettamente lucidate che riflettono le montagne e il cielo. Ogni modello racconta una storia, ogni curva una visione. E se il passato brilla, il futuro non è da meno. Bmw, che organizza l’evento, ha presentato anche due one-off futuribili: la Bmw Concept Skytop, ispirata alla serie 8, e una Rolls-Royce che sembra uscita da un romanzo di Ian Fleming. Tradizione e innovazione, con la stessa cura. Il Concorso d’Eleganza è questo: un rito. Un omaggio alla bellezza che resiste, si rinnova e continua a commuovere