La nuova sfida MG è senza ibrido

NUOVE MG 3 E MG ZS

Il prestigioso marchio inglese MG, da anni saldamente in mani cinesi, rilancia la sfida in Italia dopo un 2024 che ha fatto registrare numeri record. MG ha venduto in Europa circa 240mila automobili delle quali oltre quarantamila in Italia, sfiorando la soglia del 4% di share: un risultato incredibile considerato che il core business sono i modelli del segmento B, o meglio le «3» e la «ZS». Ora le due vetture, lanciate entrambe con motorizzazioni full Hybrid, si completano con l’arrivo delle nuove proposte che rinunciano all’ibrido ma saranno ancora più competitive sul nostro mercato grazie a nuovi allestimenti e prezzi ancor più competitivi. Le nuove MG 3 e ZS, affiancheranno ma non sostituiranno le versioni ibride avranno prezzi al lancio a partire da 16.990 e 20.490 euro. Entrambe sono spinte da quattro cilindri benzina da 115 cavalli e cambio manuale a 5 marce con consumi davvero contenuti.

Sono due i livelli di allestimenti e partono dalla versione Standard (già comunque bella piena di accessori come i sensori di parcheggio posteriori dotati di telecamera, lo schermo touch da 10.25 pollici e il quadro strumenti digitale da 7 pollici. Inoltre tutte montano il sistema Pilot con 14 sistema di assistenza alla guida con mantenimento di corsia, il Cruise control e l’avviso di collisione anteriore).

Si sale un po’ con gli allestimenti nella versione Comfort nella quale ci sono in aggiunta i fari led. Cerchi in lega da 17 pollici e gli specchianti regolabili elettricamente, cosi come quella dei sedili anteriori e un sistema di telecamere a 360° (ma solo sulla ZS). I costi dei due allestimenti variano da 18.490 (hatchback) a 22.490 euro (suv).

Come sempre le nuove arrivate beneficiano degli accorgimenti post- vendita della casa: garanzia di 7 anni o 150mila chilometri e ci sono molte soluzioni per l’acquisto. Interessante la nuova formula fifty-fifty (solo per la mg 3) con la quale si versa un anticipo subito della metà dell’importo totale (poco meno di 8.500 euro per la versione standard tanto per fare un esempio). Così facendo sarà possibile guidare l’auto per due anni senza versare nulla (rate o interessi) e al termine dei due anni si potrà scegliere come saldare il restante 50%, oppure riconsegnare l’auto al concessionario senza dover pagare nulla. C’è poi, per il periodo del lancio, una speciale promozione che taglia il listino di circa 2000 euro.

Finita? Macché, perché il futuro di MG è tutto in crescita e già a giugno arriveranno le nuove versioni full Hybrid della HS e poi in estate ci sarà l’atteso debutto della S5 EV un crossover totalmente elettrico. Qualche mese ancora e poi entro la fine dell’anno arriverà anche la nuova compatta a elettrica a cinque porte: la MG 4.