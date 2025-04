Santa Fe dimensioni e qualità

hyundai

Squadrata come non te la aspetti. Poi tanto spazio, qualità e tecnologia. È la nuova Hyundai Santa Fe in grado di trasportare fino a sette persone e caricare tanta roba ovunque. Al momento è disponibile solo in versione full-hybrid con motore a benzina «aiutato» da un elettrico di ultima generazione. 215 CV (c’è anche la plug-in da 253 CV, solo 4x4, a 3.700 euro in più). È meno vispa delle rivali, ma non si può dire fiacca. E il consumo non delude; basso finché si va piano, cresce in autostrada, ma senza eccessi: 11,2 km/l a 130 orari.

Ottima la disponibilità di spazio per grandi e piccoli oggetti; per il secondo cassetto, che affianca quello principale e anche il cruscotto è molto ricco e l’attenzione di chi sta guidando è monitorata da una telecamera. I sedili sono molto alti da terra trasmettono una sensazione di dominio sulla strada, sembra quasi di essere su un vecchio fuoristrada con il comfort però del divano di casa.

Nonostante la mole il propulsore elettrico assicura partenze e riprese immediate e lavora fluidamente con il 1.6, termico che propri per questo consuma molto poco pur mantenendo un livello di comfort notevole. E se l’utilizzo in città è ampiamente promosso, anche tra le curve nelle «gite fuoriporta», la Santa Fe ha si comporta alla grande: non c’è quell’effetto «camion» che le dimensioni potrebbero far immaginatre.

Buono il grip, l’auto segue senza indecisioni la traiettoria e si arresta in spazi contenuti trasmettendo una buona sensazione di sicurezza. Alla guida molto comode le palette al volante, che regolano la frenata rigenerativa (ricarica la batteria dell’ibrido) e (in modalità Sport), permettono di cambiare le marce manualmente. Anche nelle lunghe percorrenze autostradali, la Santa Fe viaggia silenziosa e la ripresa è del motore è assolutamente all’altezza delle dimensioni dell’auto.

Il fuoristrada? Tanta la tecnologia in questo senso, il comportamento è in linea con le aspettative e l’auto si arrampica che è una meraviglia: gomme permettendo.