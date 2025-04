5 Brabus la più potente di sempre

SMART

Da sempre (circa un ventennio), Brabus rappresenta il top della gamma Smart e questa nuova “#5” non fa eccezione e si tratta della smart più potente mai prodotta. L’abbiamo vista, in una Milano super affollata per la “Design week” e, nell’attesa di salirci a bordo e spingere sull’acceleratore, vediamo di capire con che cosa abbiamo a che fare. Un bel Suv di 4.70 metri, con un bagagliaio che va dai 630 ai 1.530 litri , più ci sono altri 47 litri anteriori davanti (il così detto frunk), tanta roba per un’elettrica.

Quest’auto, realizzata con la cinese Geely, diciamolo subito, per allestimenti e finiture è una vera “Smart” e soprattutto questa Brabus, come da tradizione, non lesina in fatto di potenza ed accessori, andando a qualificarsi come un prodotto decisamente premium. Già la versione base 4x4 (c’è anche una posteriore) eroga intorno ai 590 Cv e con la Brabus stiamo a 645 (475 kW) e 710 Nm di coppia, che grazie anche alla funzione “Launch mode”, portano ad uno 0-100 davvero arrabbiato, da 3,8 secondi e 210 km/ di velocità massima. Una batteria da 100 kW garantisce un’autonomia (secondo protocollo Wltp) da circa 540 km. L’architettura tecnica è a 800 Volt ed il sistema di ricarica, in corrente continua, spinge fino a 400 kW, il che gli consente di passare dal 10% all’80% della carica, in soli 18 minuti (infrastrutture permettendo). Il look è inconfondibilmente Brabus, con badge vari e colorazioni dedicate, come la classica livrea grigia dell’auto esposta.

Personalizzati anche i suoni, che rumorizzano l’auto e che gli danno un tono decisamente sportivo. Siamo saliti a bordo e gli interni, per dotazioni ed al tatto, sono davvero al top. Gli esterni si distinguono anche per pinze freno rosse e cerchi Brabus Monoblock Z da 21 pollici. La plancia si compone, praticamente, di un immenso schermo, ce ne sono due, quasi attaccati, Oled, da 13 pollici. Per gli amanti del sound, c’è un sistema audio “Sennheiser Signature Sound” con: 20 speaker ad alte prestazioni e potenza massima di 1.190 Watt. I sedili sono in microfibra, con inserti DINAMICA®, con funzione di ventilazione e riscaldamento (riscaldati anche i posteriori) ed il volante è in Alcantara, con logo Brabus retroilluminato.

Completano il tutto: un cielo in microfibra con tettone ed i pedali sportivi. Internamente, poi, è possibile settare l’illuminazione su 256 tonalità. “Questo veicolo – ha detto Dirk Adelmann, CEO di smart Europe - rappresenta la nostra visione di performance elettrica e ridefinisce le aspettative nel segmento dei SUV elettrici, per dinamica di guida, connettività avanzata e cura artigianale degli interni”. In Italia, l’auto sarà ordinabile dal prossimo 17 giugno ed i prezzi partono da 63.294 euro.