Avenger scopre l'integrale

Aspettando l’arrivo della nuova Compass, presentata alla stampa specializzata la settimana scorsa ma che verrà svelata al pubblico non prima del prossimo 6 maggio, Jeep si «consola» con la versione 4xe della fortunatissima Avenger. La «piccola» della casa continua a fare grandi numeri nonostante la crisi del mercato e si conferma SUV più venduto d’Italia nel mese singolo e nel trimestre, nonché leader tra i B-SUV 100% elettrici, sempre considerando marzo e questo primo scorcio del 2025.

Uno dei segreti del successo di Avenger è una gamma costruita all’insegna della libertà di scelta: il pubblico può infatti decidere tra propulsione a benzina – con cambio manuale –, 100% elettrica e ibrida con cambio automatico e trazione anteriore, e 4xe ibrida a trazione integrale e cambio automatico.

E proprio questa versione mostra tutte quelle caratteristiche che fanno la differenza in un prodotto Jeep, complice anche una grande leggerezza e una versatilità inaspettata mostrando grande capacità off road, nel solco della tradizione del marchio.

Dotata di un sistema ibrido a 48 V all’avanguardia, che unisce un solido propulsore turbo a due motori elettrici da 21 kW per una potenza di 145 CV, l’Avenger 4xe ridefinisce le performance su strada e fuori strada. La versione Overland, con proiettori anteriori e posteriori Full LED, sensori di parcheggio a 360°, Blind Spot Monitoring, luce ambiente interna multicolore, guida autonoma di livello 2 e ricarica wireless per una migliore esperienza di guida, è ora ordinabile.

L’esterno è stato rafforzato per garantire una protezione completa in qualsiasi condizione di guida. Le novità principali sono costituite dai paraurti anteriori antigraffio, l’esclusivo design dei fendinebbia, le barre sul tetto che offrono ulteriore spazio di carico e gli pneumatici quattro stagioni Mud & Snow (Vector 4Seasons GEN-3 di Goodyear).

Sono stati inoltre ottimizzati la protezione sottoscocca e le potenzialità off-road ed è stato aggiunto il gancio di traino posteriore, un elemento esclusivo nato per soddisfare la specifica richiesta della community Jeep di poter offrire e ricevere aiuto più facilmente in caso di necessità. Accenti cromatici verdi come l’esclusiva X sul paraurti anteriore, il badge Jeep sui cerchi, i dettagli eleganti sui paraurti e la caratteristica scritta 4xe sul portello posteriore aggiungono un tocco di esclusività.

All’interno dell’Avenger 4xe le parole d’ordine sono comfort e praticità. Il rivestimento nero del padiglione, il pad cover dedicato, i sedili in materiali due volte più resistenti, totalmente impermeabili e protetti con una soluzione antimacchia e antifango facile da pulire, le finiture premium come l’esclusivo logo 4xe sulla plancia riflettono l’impegno di Jeep a favore della qualità artigianale, per un abitacolo elegante ma al tempo stesso pronto per affrontare qualsiasi avventura. Prestazioni in fuoristrada Al di là della potenza pura, le capacità dell'Avenger 4xe sono ulteriormente ottimizzate grazie a prestazioni off-road elevate. Questo modello vanta angoli in off-road ottimizzati, una maggiore altezza da terra (+10 mm) e una capacità di guado fino a 400 mm, caratteristiche che lo rendono più robusto e versatile della versione a trazione anteriore.

Bella e originale la versione brandizzata The North Face Edition, nata dalla collaborazione tra due Marchi leggendari. Il veicolo sarà prodotto in una serie limitata di 4.806 unità, un numero simbolico che rimanda al Monte Bianco, la vetta più alta d'Europa.