Massimiliano Vitelli 05 marzo 2025

Omoda e Jaecoo fanno sul serio. Il loro arrivo sul mercato italiano sta trasformando in fretta il panorama dell’auto, perché le proposte sono davvero interessanti, così come i prezzi e l’assistenza. Oggi Jaecoo lancia la 7 Super Hybrid, la nuova versione ibrida plug-in del Suv cinese che si aggiunge a quella a benzina. Per muoversi, la Jaecoo 7 Super Hybrid si avvale di un motore 1.5 turbo benzina quattro cilindri (143 CV e 215 Nm) e due motori elettrici.

Associato al termico c’è un’unità elettrica EM2 (204 CV e 310 Nm) che serve per la trazione, mentre il secondo motore elettrico lavora come generatore per la batteria da 18,3 kWh (al litio-ferro-fosfato). Il tutto regala una potenza complessiva di 347 CV. La grande novità di questa vettura è l’autonomia, che tocca addirittura i 1200 chilometri. La Jaecoo 7 Super Hybrid viene proposta in due allestimenti: Premium ed Exclusive. La versione Premium prevede accesso keyless, interni neri con sedili in similpelle, sedile conducente regolabile, schienali posteriori ripiegabili e climatizzatore automatico bi-zona.

La strumentazione digitale è affidata a due display, uno da 10,3” e uno da 14,8”. L’assenza della leva del cambio, regala un tunnel centrale molto spazioso e capiente. Da segnalare, tra le tante cose interessanti, i cerchi in lega bicolore da 19”, i fari full-led con accensione automatica, le luci di posizione a led, e lo spoiler posteriore.

A tutto questo (e altro), la versione Exclusive aggiunge i mancorrenti sul tetto nero gloss, la luce di benvenuto sull’asfalto, gli interni bi-color, la pedaliera in alluminio, il volante riscaldabile, il parabrezza e ugelli lavavetro riscaldabili, il supporto lombare regolabile in quattro direzioni lato guidatore, le memorie per sedile guidatore e specchietti, la funzione easy-entry per il sedile del guidatore, e soprattutto uno splendido tetto panoramico apribile Skylight. Per finire, l’audio Sony con ben otto altoparlanti. Per la sicurezza, tanti ADAS, sia quelli ormai obbligatori per legge, sia altri in aggiunta. Rilevante, la disponibilità dei ricambi, che grazie ad una rete capillare sono disponibili per il 98% dei pezzi in 24 ore in tutta Italia (48 per Calabria e isole).

La Jaecoo 7 Super Hybrid misura 4,5 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,68 metri di altezza, con un passo di 267 cm. Molto interessante la decisione di offrire ai clienti una garanzia di 7 anni o 150.000 km (senza limite di chilometraggio per i primi tre anni e 8 anni o 160.000 km su motore di trazione, batterie, unità di controllo del veicolo e unità di controllo motore). Prezzi a partire da 38.900 euro (34.900 euro in caso di rottamazione).