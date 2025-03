Ariya NISMO, elettrica dall'animo sportivo

Giovanni Massini 01 marzo 2025 a

La Nissan, in fatto di offerte e soluzioni tecnologiche, ha tanto da dire e noi, prima di addentrarci nell’argomento del giorno, l’Ariya Nismo, vogliamo parlare del sistema e-4ORCE 4WD. Un elettrico, come molti sanno, offre una coppia immediatamente disponibile, quindi è più pronto e a parità di potenza con un termico, cammina il doppio, soprattutto su spunto. Ecco che sorge la necessità di ottimizzare assetto e tenuta.

Questo sistema di trazione integrale è un po’ come “Il cacio sui maccheroni”, è gestito da due motori elettrici, uno per ogni asse e la distribuzione della coppia motrice (avanti o dietro) è affiancata dal “Torque Vectoring” (regola accelerazione e trazione, agendo anche sui freni delle singole ruote). Tutto il sistema è in grado di reagire alle esigenze del momento, in un decimillesimo (1/10.000) di secondo e su questa Nismo è l’ideale. Questa nuova edizione Nismo (acronimo di Nisan Motor Sport), di potenza ne ha da vendere: aggiornata con le esperienze fatte in Formula E, guadagna ben 120 Cv, rispetto alla versione standard ed arriva alla bella cifra di 435 Cv (320 kW), con una coppia massima di 600 Nm, il che si traduce, in modalità Nismo, in uno 0-100 da 5 secondi ed un 80-120 da 2,4 secondi.

La trazione, come anticipato, è integrale, ma con preferenza sul posteriore: 40 avanti e 60 dietro. L’autonomia dichiarata dovrebbe aggirarsi intorno ai 417 km, secondo protocollo Wltp. E’ arrivato il momento di salire a bordo. Siamo partiti da Grotta Ferrata, dalla splendida location di Villa Grazioli, dove, tra l’altro, sono state girate scene iconiche del grande “Marchese del Grillo” ed abbiamo fatto circa 50 km, ma l’auto era già stata utilizzata da altri equipaggi e la batteria stava poco sotto l’80%. Abbiamo camminato forte, senza farci mancare nulla, in modalità Nismo (quella più cattiva), tra autoradio, clima e varie ed al ritorno, il computer di bordo ci dava ancora poco meno di 300 km di autonomia. Chiariamo, però, che abbiamo fatto un percorso pieno di rallentamenti, frenate e curve strette, ideale per ricaricare ed aumentare l’autonomia. Abbiamo provato anche in altre modalità di guida, ma su questa auto, tra la Nismo e le altre c’è davvero un abisso.

La tendenza è piacevolmente posteriore, ma comunque abbastanza neutra da restare facile ed intuitiva. Peccato che la gestione “One pedal”, che ogni azienda chiama a modo suo, il sistema che massimizza il rallentamento in decelerazione e ti consente di guidare, quasi sempre, solo con il pedale dell’acceleratore, son sia gestibile anche tramite paddles. Molte auto elettriche hanno dei paddles al volante, come quelli utilizzati per il cambio, tramite i quali si regola la decelerazione, qui c’è solo il pulsante on/off. I prezzi della Nismo partono da 53.850 euro, ma per la base da 160 kW, grazie ad un incentivo Nissan di 12.00 euro, si parte da 30.500.