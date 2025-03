Anche Grandland diventa plug-in

Massimiliano Vitelli 01 marzo 2025 a

a

a

Dopo le versioni ibrida ed elettrica, come promesso Opel lancia la Grandland ibrida Plug-in. L’ultima versione in ordine di arrivo del Suv top di gamma della casa tedesca del fulmine è quello che mancava e che va a completare il bouquet di offerta per far contenta ogni tipologia di potenziale cliente. La Grandland di seconda generazione è realizzata sulla piattaforma STLA Medium ed ha tra i suoi punti di forza l’ampiezza dell’abitacolo, davvero comodo e arioso, con tanto spazio per le gambe anche di chi si accomoda sul sedile posteriore.

Ad un’analisi visiva esteriore, la nuova Grandland si mostra con linee pulite, parafanghi appena accennati e il frontale nero lucido con firma luminosa. Ma la vera forza della neo-nata versione ibrida Plug-in è l’autonomia che, grazie alla combinazione tra motore elettrico e motore a benzina permette di percorrere fino a 900 chilometri secondo la guida nel ciclo WLTP. Come per le due sorelle, la ibrida Plug-in ha una dinamica eccezionale grazie alla caratteristica tecnologia Opel del telaio con smorzamento selettivo della frequenza.

Peugeot e-5008 extralarge elettrica

Da sottolineare, certamente, i fari Intelli-Lux, che si sono aggiudicati il prestigioso DVN Award 2025 per essere “le migliori lampade anteriori”. A far vincere il premio, le luci adattive antiabbagliamento con oltre 50.000 elementi singoli che consentono una distribuzione della luce ad alta risoluzione sempre adeguata alla situazione. Questa caratteristica, non solo aumenta il comfort del guidatore, ma anche la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La telecamera, infatti, rileva tutto ciò che accade e invia ai fari delle informazioni dettagliatissime che rendono l’illuminazione precisa e rapida. A bordo la Grandland si fa notare per un display da 10” per la strumentazione, corredato da un Head-Up display e un altro schermo da 10” o 16” infotelematico leggermente rivolto verso il guidatore. Connesso e aggiornabile il sistema dispone anche dell’intelligenza artificiale ChatGPT. Un'altra bella notizia è che, come sempre, Opel offre anche su Grandland il massimo del comfort per ciò che concerne i sedili - elettrici e riscaldabili - che sono certificati AGR (un pool di fisioterapisti tedeschi).

Benvenuta piccola Inster

Grande attenzione, poi, alla sostenibilità, con le plastiche a bordo ricavate da recupero e riciclo. La sicurezza è affidata ai sei airbag e ad una lunga lista di dispositivi (ADAS), alcuni di serie, altri acquistabili a parte. Il sistema di propulsione ibrido Plug-In è composto da un 1.6 litri da 150CV a ciclo Miller con iniezione diretta e turbocompressore a geometria variabile e da un motore elettrico da 92 kW posto all’interno del cambio a doppia frizione a 7 rapporti. La Grandland nella versione ibrida Plug-In viene offerta con prezzi a partire da 42.500 euro.