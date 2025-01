Facile, comoda e spaziosa Atto 3

Simone Vitta 03 gennaio 2025 a

a

a

Una volta che l’hai provata capisci perché l’offensiva delle auto elettriche cinesi è così temuta dai produttori del nostro continente. La nuova Atto 3 di BYD è un suv leggero (fascia intermedia per intenderci) lunga poco più di quattro metri, con una linea equilibrata e un frontale caratterizzato da gruppi ottici sottili e dettagli cromati. Abitacolo sobrio con qualche riferimento al mondo dello sport: vedi il sedile bicolore o le portiere sulle quali a fare da tasca sono degli elastici rossi tirati a mo di chitarra elettrica. Insomma, un mezzo che sposa tecnologia e innovazione come il grande schermo piazzato al centro della plancia che ruota a seconda se venga utilizzato orizzontalmente o in versione verticale. Grafica modello smartphone con la connettività wireless per Apple Carplay e Android Auto di serie. Dietro al volante c’è un piccolo monitor essenziale ma ben leggibile per le informazioni di bordo e che da accesso alle regolazioni di base.

Ioniq 5 N è pura adrenalina

Abitacolo comunque molto vivibile, senza fronzoli e con sedili comodi anche grazie alla regolazione elettrica. Ottima anche l’abitabilità posteriore: il pavimento piatto e lo spazio per gambe e testa permettono anche a tre adulti di viaggiare comodi.

Come tutte le elettriche la guida è facile e intuitiva: certo, manca lo strappo delle “colleghe” più potenti ma questa Atto 3 risulta comunque equilibrata e molto guidabile. La versione che abbiamo provato monta un propulsore da 204 CV e 310 Nm di coppia, abbinato a una batteria da 60,5 kWh. Buone le prestazioni, soprattutto per chi ne fa un uso cittadino, l’auto va via veloce e anche nel traffico non stanca alla guida grazie anche a un assetto morbido che la rende comoda ma non scontata.

L'instancabile Forester mette la sesta

Infine i due dati che più interessano quando si parla di auto elettriche: autonomia e costo. La Atto 3 con una sola ricarica può arrivare a percorrere anche 380 chilometri se usata nel modo giusto e con attenzione, ma come tutte le elettriche la sua “durata” può calare drasticamente a seconda di una serie infinita di fattori. La Atto 3 di BYD costa poco più di 38mila euro, cifra che può scendere molto grazie ai nuovi incentivi.