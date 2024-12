Ioniq 5 N è pura adrenalina

Simone Vitta 13 dicembre 2024 a

Un videogioco. Di quelli adrenalinici che mandano in tilt i ragazzini delle ultime generazioni. Ma qui da dare in mano a un ragazzino non c’è nulla, perché la nuova Hyundai Ioniq 5 N è una vera arma da guerra per piloti esperti. O meglio, per portene godere appieno bisogna avere un background di guida giusto, qualche anno d’esperienza e la capacità di non farsi prendere la mano facilmente. Parliamo di un crossover full electric in grado di erogare una potenza di 650 cavalli e di darli tutti insieme al pari di un dragster alimentato al metanolo. Una bomba iper calorica che è davvero molto divertente da guidare, soprattutto in pista dove se ne posso assaporare con serenità tutte le sfumature senza rischiare nulla.

Per le strade comuni è come girare con una rivoltela carica, pronta a scaricare in terra tutta la sua cattiveria e staccare al semaforo qualsiasi cosa nei muova in città su quattro ruote. L’aspetto è chiaramente sportivo, così come l’assetto molto rigido che trasmette subito quella sensazione corsaiola confermata, una volta saliti a bordo, dai sedili tipici di un’auto da competizione. CI vuole un po’ per capire tutte le funzioni che la nuova tecnologia coreana mette a disposizione su questa vettura pensata per chi ama avere sensazioni forti. Perché trattasi di una full electric, anche se una volta a bordo non lo diresti mai,. Il lavoro fatto dagli ingegneri Hyundai in questo senso è stato spettacolare perché le sensazioni di guida e quelle sonore sono quelle tipiche di un’auto da corsa.

La sensazione di aver sempre i giri alti pronti a salire ancora, quel rombo pieno delle auto molto spinte e lo scatto indietro alla cambiata virtuale hanno davvero dell’incredibile, così come il botto secco ijn scalata quando si alza il piede dall’acceleratore o nell’inserimento in curva. Oppure quando si usano le palette del cambio al volante, l’auto ha una sezione da superar a propulsione endotermica: altro che elettrica. Certo, una volta mezzo in modalità “Eco” la Ioniq 5 N s trasforma (quasi) in un’auto per andare a fare la spesa… ma decisamente non è nata per questo.