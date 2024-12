L'instancabile Forester mette la sesta

Fabrizio Cicciarelli 14 dicembre 2024 a

a

a

La storia della Subaru Forester si rinnova per la sesta generazione: più matura nelle linee, ancor più sicura e confortevole per combinare la vocazione off-road con la praticità nell’uso quotidiano. La nuova Forester raccoglie un’eredità pesante, 5 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo e il 30% del volume di vendite sul totale business in Italia. Insomma, una macchina cruciale per la casa giapponese, che per la sesta generazione è ripartita dai tre pilastri del marchio: safe, fun and, tough, ovvero sicurezza, divertimento e durevolezza.

Sono quattro i livelli di sicurezza a cui ha guardato Subaru e il design ne è parte integrante. Le forme più massicce si snodano su proporzioni invariate rispetto al modello precedente. Il frontale ha un gusto tipicamente americano - non a caso negli Usa il modello era arrivato da circa un anno - con una mascherina di grandi dimensioni e i nuovi gruppi ottici con luci di svolta a led, centrali nell’idea di sicurezza primaria (cinque stelle nei crash test Euro Ncap) come la notevole visibilità delle superfici vetrate, facilitata dai montanti anteriori pensati per ridurre gli angoli ciechi.

Rafale, ecco l'ibrido 4x4 da 300 cavalli

La sicurezza passiva è ulteriormente aumentata con due nuovi airbag (per un totale di sette) sul lato interno del conducente dal cuscino del sedile anteriore. E poi la sicurezza attiva con una nuova versione del sistema EyeSight, il sistema di monitoraggio ottico che arriva a 3 telecamere per ampliare il raggio di azione, o il sistema di supporto per anomalie del conducente che in caso di malore rallenta la vettura fino a fermarla, attiva le luci di emergenza e sblocca le porte del veicolo per consentire i soccorsi, chicche studiate da Subaru per il raggiungimento dell’obiettivo zero incidenti fatali entro il 2030.

La parte succosa di Subaru Forester sta però nella vocazione off-road. Una certezza anche quando deve affrontare canaloni di fango con pendenze insidiose, situazioni in cui Forester riesce a districarsi in maniera brillante, supportando anche i neofiti del fuoristrada con l’ausilio della trazione integrale X-Mode. Il motore è il collaudato 2.0 boxer in versione da 136 cavalli, con sistema mild hybrid e cambio CVT.

Frontera il Suv elettrificato

La gamma offre 4 versioni, che al lancio partono tutte con uno sconto di 6.050 €, si va dai 35.900 € per la tecnologica Free ai 42.400 € della più esclusiva Premium con interni in pelle e suede, sedili posteriori riscaldati, cerchi in lega da 19” e navigatore, passando dai 37.900 € della confortevole Style e i 41.400 € della 4dvendture, la più Forester di tutte con pacchetto estetico dedicato, tetto apribile in cristallo e tanti accessori per godersi la natura.