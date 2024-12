Cresce la Stella alla "spina"

Simone Vitta 26 dicembre 2024 a

In occasione della conferenza di fine anno, Mercedes-Benz Italia anticipa i risultati del 2024*, un anno che si chiude all’insegna di un generale consolidamento rispetto al 2023, con volumi in lieve crescita e una quota di mercato che si conferma intorno al 3,3%. Gli highlights del 2024 interessano soprattutto i prodotti ‘alla spina’ con il segmento PHEV che si appresta a chiudere l’anno con oltre 6.000 unità (+14%) e il BEV che con oltre 2.450 unità segna un +24% che si traduce in un 5% sul totale delle vendite di Mercedes-Benz in Italia. Anche Mercedes-AMG, il marchio ad alte prestazioni della Stella, rafforza la sua presenza sul mercato italiano con un incremento YTD intorno al 3% ed oltre 3.000 unità immatricolate e si prepara a festeggiare un nuovo anno record. Importante performance anche per il mondo Vans che nel 2024 realizza uno dei migliori risultati di sempre in Italia, con oltre 11.157 veicoli immatricolati.

Tra soluzioni tradizionali, ibride e ibride plug-in, il Diesel rappresenta ancora oggi il 74% delle preferenze dei Clienti Cars e il 90% per chi sceglie un Vans della Stella. Bestseller dell’anno che sta per concludersi GLA e GLC per Cars e Classe V e Sprinter per Vans. Un altro dato particolarmente rilevante è la quota di clienti privati, che rappresentano oltre il 50% sul totale delle vendite Cars. Guardando al futuro prossimo, la Casa di Stoccarda si prepara a lanciare un’offensiva di prodotto mai vista prima, di cui si fa ambasciatrice la nuova famiglia delle compatte con la CLA, che sarà presentata in anteprima mondiale, proprio in Italia, a Roma, nel mese di marzo.

“In un anno abbastanza complesso abbiamo ottenuto risultati importanti, consolidando il nostro business. Cresce la nostra quota di vetture con la spina, sia nel segmento delle elettriche pure che in quello delle PHEV, grazie anche alle motorizzazioni ultra-moderne Diesel plug-in, un’unicità nel panorama automobilistico mondiale. Mercedes-AMG conferma la sua crescita costante con prodotti da sogno come la nostra prima Mythos edition, la PureSpeed. Oltre i prodotti, abbiamo a cuore il nostro Customer Services, che ha aumentato del 5% il suo fatturato, conquistando circa 150.000 nuovi clienti Contract Service, a garanzia di una mobilità sicura e senza pensieri. Voglio ringraziare tutta la squadra di Mercedes-Benz Italia e particolarmente ai nostri partner sul territorio, un vero e proprio punto di riferimento per i nostri clienti. Siamo pronti a creare desidero e far brillare la Stella anche nel 2025.” Ha detto

Marc Langenbrinck, Presidente e CEO Mercedes-Benz Italia.



“I risultati di quest’anno, uno dei migliori di sempre per Mercedes-Benz Vans in Italia, premiano la qualità della nostra offerta e la profonda dedication che la nostra squadra rivolge ai bisogni dei nostri clienti, attraverso prodotti di eccellenza, cuciti su misura sulle singole esigenze di chi utilizza i nostri Vans per lavoro, per il tempo libero o per gli spostamenti di tutti i giorni. Una personalizzazione che in futuro raggiungerà livelli ancora più elevati entrando in una nuova era del mondo Vans. Già dal prossimo anno, infatti, avremo le prime anticipazioni della nuova architettura elettrica VAN.EA, modulare e scalabile. Questa piattaforma consentirà una chiara differenziazione tra i van ad uso privato nel segmento del lusso e i van ad utilizzo commerciale nel segmento premium, definendo una fascia di mercato unica nel suo genere" è il parere di Dario Albano Head of Vans Mercedes-Benz Italia.



I prossimi anni vedranno la più grande e molteplice offensiva di prodotto mai realizzata. Sono stati già svelati i contenuti rivoluzionari della nuova piattaforma delle compatte che farà il suo debutto nel 2025 con la nuova CLA che farà la sua première internazionale proprio a Roma, nel mese di marzo. Una pietra miliare dell’elettrificazione che ci porterà vicini al raddoppio dell’autonomia: da 450 a 750 km con una ricarica di 300 km in soli 10 minuti alle colonnine superfast. Non solo elettrica, ma anche ibrida a benzina, con un motore rivoluzionario di 1,5 litri che consumerà come un diesel. Sarà un world engine, sviluppato completamente da Mercedes in Germania in soli cinque anni. Sarà prodotto in Cina in una fabbrica modernissima sotto la supervisione degli ingegneri della qualità della Stella.