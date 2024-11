Brembo pensa già al 2025

Fabrizio Cicciarelli 17 novembre 2024 a

a

a

Dopo il titolo vinto da Martin il Motomondiale guarda già al 2025, tra il domino dei piloti ormai definito e in attesa delle nuove moto. Se per vedere i bolidi della prossima stagione bisognerà attendere poco più di un paio di mesi, le attività di sviluppo sono già a pieno regime e il Salone di EICMA 2024 ha già svelato una componente fondamentale: i freni. A Milano infatti, è stata presentata la nuova pinza racing di Brembo, Braking Inspiration Partner” della MotoGP e fornitore di tutti i 22 i piloti della massima serie. Potrà essere utilizzata dai piloti della MotoGP a partire dalla stagione 2025 e sarà testatata per la volta da alcuni team già nei test in programma a Barcellona la prossima settimana.

Brembo compie un salto in avanti nella tecnologia frenante. A cinque anni dal lancio della pinza GP4, che resta comunque a disposizione dei team, in base alle singole esigenze dei piloti, il nuovo design e i materiali di altissima qualità fissano l’obiettivo su prestazioni senza precedenti, per offrire ai piloti sicurezza e controllo in ogni situazione.

Un cuore nuovo per Mazda3 e CX30



Una pastiglia maggiorata, in grado di resistere a temperature elevatissime, assicura una frenata costante e potente anche nelle situazioni più critiche. L’area spinta incrementata, unita ad una pressione di contatto ottimizzata, permettono una maggiore efficienza frenante, consentendo ai piloti di gestire la moto con estrema precisione. La superficie di scambio maggiorata, invece, favorisce un rapido smaltimento del calore, migliorando l’usura della pastiglia e garantendo prestazioni costanti nel tempo. L’interasse fissaggio pinza/piedino è stato ulteriormente rinforzato per offrire una maggiore rigidità e resistenza alla coppia frenante, migliorandone la stabilità e la precisione. Infine, la posizione dello spurgo è stata studiata per facilitare al massimo le operazioni di manutenzione, consentendo ai meccanici di lavorare in modo rapido ed efficiente.

Rafale, ammiraglia francese

Oltre alla nuova pinza, Brembo a EICMA ha presentato nuova capsule collection di merchandising in edizione limitata: una T-shirt e una felpa, entrambe realizzate in tessuto 100% cotone biologico e un paio di calzini sportivi specificatamente pensati per attrarre la nuove generazioni. Racchiusi in un packaging innovativo e di forte impatto, questi calzini sono confezionati in una lattina dal design moderno, non solo un tocco di packaging distintivo, ma anche un oggetto che si può trasformare e riutilizzare come elemento di arredo accattivante.