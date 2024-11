Un cuore nuovo per serie 3 e CX30

Fabrizio Cicciarelli 02 novembre 2024 a

Un nuovo cuore batte sotto il cofano di Mazda3 e CX-30. Nell’era delle cilindrate ridotte supportate dai turbo, il costruttore giapponese porta avanti la sua filosofia «rightsizing», ritoccando la cubatura del suo nuovo propulsore aspirato e-Skyactiv G da 140 cavalli. È il celebre motore a benzina che si comporta come un diesel, mutuando in termini di tecnologia l’accensione per compressione, architettura che si traduce in una riduzione dei consumi esaltando il piacere di guida.

Il vantaggio di una cilindrata da 2,5 litri (625 cc per ogni cilindro) sta nel garantire una curva di coppia eccezionale con valori superiori a 200 Nm già a bassissimi regimi, con il valore massimo di 238 Nm disponibile a 3.300 giri/min. Vibrazioni ridotte e un suono più raffinato, pronto a diventare un piacevole ruggito quando ci si vuole divertire alzando i giri, aiutati pure dal cambio manuale a 6 rapporti, che con leva corta e innesti precisi restituisce una connotazione quasi sportiva.

Quando si torna tranquilli, invece, con la stessa trasmissione le emissioni restano a 135 g/km e i consumi scendono dell'1,6% rispetto al precedente motore 2.0 da 122 CV, fino a una punta di -7,1% nelle percorrenze autostradali. Merito di una combustione resa più efficiente dal diametro più largo dei cilindri, oltre che del sistema di elettrificazione Mazda M-Hybrid e del sistema che disattiva due cilindri ai bassi carichi migliorando l’efficienza del motore.

L’altra grande novità di Mazda3 e CX-30 sui MY2025 (in arrivo in questi giorni nei concessionari Mazda, dove è già possibile prenotare un test drive) è nel sistema di infotainment, che arricchisce lo schermo tft da 10,25” con l’integrazione dell’assistente vocale Alexa, per una profonda interazione che include la gestione del climatizzatore, la direzione dei flussi d'aria, lo sbrinatore e il riscaldamento dei sedili, aggiunge funzionalità avanzate sfruttando il sistema di Amazon. Navigazione sempre a portata di mano con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, sicuressa attiva e passiva farantita dai sistemi ADAS e un ambiente di guida in cui risalta il tocco Mazda, il cosiddetto artigianato industriale che ispira lo slogan «Crafted in Japan» adottato dalla casa giapponese. Il jinba-ittai, termine che indica la fusione perfetta tra cavaliere e cavallo, è concentrata in una posizione di guida costruita attorno al pilota: l’allineamente della pedaliera al volante, l’inclinazione regolabile della seduta, il display in linea con la visuale della strada per ridurre fatica e distrazioni, il posizionamento del sistema audio per integrare il suono nella dinamica del viaggio. Insomma, nulla è lasciato al caso.

«Mazda nella sua missione vuole rendere migliore la vita dei clienti - spiega Roberto Pietrantonio, Managing Director di Mazda Motor Italia - che è un obiettivo ambizioso, lo vuole fare attraverso il piacere di guida, quindi ogni elemento dell'auto è progettato esclusivamente per quel fine. Queste versioni 2025 di Mazda3 e CX-30 presentano tante modifiche sottopelle, a partire dal motore e-Skyactiv G da 140 cavalli, con una cilindrata da 2,5 litri che noi chiamiamo rightsizing, ovvero della giusta dimensione. Un propulsore affidabile, robusto, privo di vibrazioni, con una miscelazione e quindi una combustione più vicina all'ideale possibile, con consumi ed emissioni che rispettano le normative Euro 6E, senza rinunciare a nulla in termini di brillantezza».

Mazda3 2025 e CX-30 2025 sono disponibili in 4 allestimenti (Prime Line, Centre Line, Exclusive Line e Takumi) e 2 versioni speciali, Homura e Nagisa. Mazda3 2025 ha un listino compreso tra i 27.350€ previsti per la versione Prime Line e-Skyacitv G 140 CV 6MT 5 porte fino ad arrivare ai 40.550€ previsti per la versione e-Skyactiv X 186 CV 6AT con trazione integrale i-Activ AWD anch'essa a 5 porte. CX-30 è invece proposta con un listino che parte dai 27.950e della versione e-Skyactiv G 140 CV 6MT Prime Line fino ad arrivare ai 41.3550€ della versione e-Skyactiv X da 186 CV Takumi 6AT con trazione integrale i-Activ AWD.