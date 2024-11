Continental GT oltre il lusso

Simone Vitta 09 novembre 2024 a

Non poteva essere presentata in un posto più adatto la nuova Bentley Continental GT. Al centro espositivo Maxxi l’ultima creatura della casa ha fatto bella mostra a due passi dalle installazioni che hanno reso famoso il polo artistico romano. La vettura, mostrata in una colorazione verde straordinaria, segna ancor di più, qualora ce ne fosse bisogno, l’esclusività di un oggetto che va ben oltre le quattro ruote e diventa un vero e proprio cult per un certo pubblico appassionato del genere e soprattutto molto facoltoso.

L’auto, di fatto è la Bentley più potente mai prodotto, grazie a un potente sistema ibrido. Il motore è un V8 biturbo da 4.0 litri, affiancato da un’unità elettrica plug-in, eroga 782 cavalli e 1.000 Nm di coppia, che consente alla Continental Gt un’accelerazione 0-100 km/h in 3,2 secondi e una velocità massima di 335 km/h. La batteria da 25,9 kWh garantisce un'autonomia in solo elettrico fino a 80 km. Ma non solo coupé perché insieme è stata presentata anche la GTC, ossia la versione cabriolet e, come se non bastasse il board della casa ha annunciato anche l’arrivo a breve di un Suv “compatto” totalmente elettrico pronto ad attirare una nuova fascia di clienti. L’amministratore delegato di Bentley Roma e del gruppo IWR Automotive

Valentina De Paolis non ha dubbi: "Con la nuova Bentley Continental GT celebriamo l'inizio di un nuovo periodo storico. L'addio al leggendario propulsore a 12 cilindri, introdotto per la prima volta nel 2003 proprio sulla Continental GT, rappresenta un punto di svolta verso l’ibrido e verso un futuro in linea con la strategia Beyond100, che porterà Bentley a essere leader mondiale nella mobilità di lusso sostenibile".