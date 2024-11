Rafale, ammiraglia francese

Massimiliano Vitelli 07 novembre 2024 a

Renault presenta la sua nuova ammiraglia: Rafale E-Tech 4x4, una vettura davvero top in tecnologia, eleganza, stile e sicurezza. L’ultima arrivata nella casa della Losanga si presenta in due allestimenti, Esprit Alpine e Atelier Alpine, entrambi ricchissimi. Con quattro motori e quattro ruote motrici (tutte sterzanti, anche quelle posteriori), Rafale E-Tech 4x4 si muove grazie ad un propulsore benzina da 1.2 litri (da 55 litri), un’unità elettrica posizionata all’anteriore con 70 Cv, un’altra che funge da starter, generatore e sincronizzatore del cambio e un ulteriore motore elettrico da 136 Cv.

Un powertrain che sviluppa complessivamente 300 Cv. L’alimentazione arriva dalla batteria da 22 kWh che si ricarica a corrente alternata (con cavo da 7,4 kW) in circa tre ore. La percorrenza in elettrico dichiarata da Renault è di 105 chilometri, una distanza che dopo aver provato Rafale E-Tech 4x4 per le strade intorno a Nizza e Montecarlo ci pare assolutamente possibile. Entrambe le versioni, Esprit Alpine e Atelier Alpine dispongono di un’enorme quantità di funzioni e accessori di qualità distinguendosi per alcune caratteristiche disponibili solo sulla Atelier, configurazione che ha visto impegnati i tecnici sportivi del brand solitamente a lavoro sulle monoposto di Formula 1 e le Hypercar.

Tra le principali “aggiunte”, i cerchi da 21”, gli ammortizzatori attivi e predittivi guidati da una telecamera che scruta l’asfalto in arrivo per settare tutto in maniera ottimale e i fari a matrice di Led che, nella posizione “abbaglianti”, illuminano a giorno senza accecare i conducenti delle vetture che arrivano in direzione opposta. Lunga 4.71 metri e larga 1.87 metri, Rafale E-Tech 4x4, a differenza della sorella ibrida autoricaricabile, ha la presa sul parafango posteriore sinistro. Una volta a bordo, si gode subito del tanto spazio. Due. Gli schermi, da 12.3” quello della strumentazione e da 12” quello dell’infotainment, posizionato verticalmente, che consente di accedere a tanti servizi e a più di cinquanta app. Opzionale, l’Head Up Display. Anche su Rafale E-Tech 4x4 è possibile avere l’ormai famoso tetto panoramico Solarbay, opacizzante in quattro livelli e che si può utilizzare sia manualmente sia con comando vocale. Come sempre, Renault offre ai suoi clienti il top della sicurezza anche su Rafale E-Tech 4x4, che viene offerta con un pacchetto ADAS ricchissimo.

La prova che abbiamo effettuato per circa tre ore ci ha permesso di apprezzare la Rafale E-Tech 4x4 sia per la sua robustezza sia per la sua agilità. Rafale E-Tech 4x4 si è comportata benissimo sulle impervie stradine monegasche e in maniera altrettanto convincente sui tratti autostradali. Da segnalare, l’ottima maneggevolezza anche nelle curve con un raggio ridotto, questo grazie alle ruote posteriori sterzanti che aiutano in modo significativo. Prezzi: Esprit Alpine 52.700 euro, Atelier Alpine 57.200.