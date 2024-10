La famiglia MG si allarga

Arianna Di Pasquale 12 ottobre 2024 a

Avanguardia e prezzi competitivi. Questi i dettagli su cui MG ha posto l'attenzione nel lancio della nuova gamma SUV: nuova MG ZS con sistema Full Hybrid+ e nuova famiglia HS nelle motorizzazioni benzina e ibridi plug-in.

MG ZS Hybrid+ presenta un design rinnovato e dimensioni generose che conferiscono alla vettura comfort e spazio. E' equipaggiata da un sistema full hybrid che accoglie un motore a benzina 4 cilindri 1.5 aspirato, batteria da 1,83 kWh e una trasmissione a 3 rapporti integrata da due motori elettrici. I valori di consumo sono pari a 5/5,1 l/100 km e i valori di emissioni di CO2 113-115 sono coerenti con Ecobonus 61-135.

La nuova generazione ZS incorpora la tecnologia di controllo da remoto tramite app iSmart con diverse funzioni e ADAS di livello 2+ sono disponibili su tutti gli allestimenti. Anche MG ZS beneficia della garanzia di fabbrica di 7 anni o 150.000 km. La nuova ZS Hybrid+ è proposta in tre livelli di allestimento: la versione Standard (a partire da 23.490€), la Comfort (25.490) e con un incremento di 2.000€ è possibile acquistare la versione Luxury. Per il lancio commerciale SAIC Motor Italy ha messo a punto un’offerta, in partnership con Santander Consumer Bank, che prevede la possibilità di acquistare la vettura con un finanziamento di 36 mesi e rata da 89€, con anticipo e maxi rata finale.

MG HS offre una gamma motori rinnovata sia per la versione benzina che per la nuova versione ibrida plug-in, che si può definire un ibrido nell’ibrido. Il design abbandona le forme morbide conferendo alla vettura un carattere più sportivo ed elegante. MG HS Plug-in rivoluziona il concetto di ibrida: il motore 1.5 Turbo a ciclo Miller da 105 kW/143 CV è parte integrante di un sistema ibrido elettrico dotato di due motori. Il sistema è alimentato da una batteria ad alto voltaggio installata sotto la cellula dell’abitacolo e questa soluzione permette di raggiungere oltre 100 km di autonomia in modalità EV. Il sistema può operare anche in modalità full-hybrid, mutuando l’esperienza di Hybrid+ e favorendo una elevata autonomia: 1.000 km complessivi di cui ben 100 km in modalità esclusivamente EV. Anche MG ZS beneficia della garanzia di fabbrica di 7 anni o 150.000 km.

Due gli allestimenti per MG HS per entrambi le motorizzazioni: la Comfort ha un listino chiavi in mano a partire da 27.490€ per la versione con cambio manuale e 29.990€ è il prezzo per la Luxury con cambio manuale; la MG HS Plug-in Hybrid da 37.990€ per la Comfort e 40.490€ per la Luxury. Per il lancio commerciale l'offerta studiata da SAIC Motor Italy prevede un vantaggio su tutte le versioni: dai 23.540€ della Comfort con cambio manuale, ai 27.790€ della Luxury con cambio automatico. Per la motorizzazione PHEV il vantaggio si somma agli ecoincentivi statali e raggiunge i 32.040€ per la versione Comfort e 34.740€ per la Luxury. Anche in questo caso, sempre in partnership con Santander Consumer Bank, è prevista la possibilità di acquistare la vettura con un finanziamento, anticipo e maxi rata finale.