3008 scopre i vantaggi dell'ibrido

Peugeot lancia la 3008 in versione Hybrid. Dopo il modello plug-in e quello 100%, ecco ciò che mancava. La 3008 Hybrid, infatti, è probabilmente delle tre quella che può conquistare più clienti grazie al fatto che non ha bisogno di essere ricaricata. Il sistema Stellantis 48V è una via di mezzo tra un Mild e un Full, perfetto per chi vuole avvicinarsi all’elettrico senza l’ansia di dover andare a caccia di colonnine.

Certo, la batteria permette percorrenze a zero emissioni solo per brevi tratti (circa un chilometro), ma in ambito urbano questo significa che si riesce a viaggiare anche per quasi il 50% del tempo senza benzina. La 3008 Hybrid, esteticamente, prende le distanze dalla concezione di Suv classico avvicinandosi alla silhouette di una fastback anche grazie al lunotto posteriore che cala più dolcemente rispetto al modello precedente. A bordo, Peugeot 3008 Hybrid si fa apprezzare innanzitutto per l’ormai celebre i-cockpit (ora Panoramic), vero marchio di fabbrica della casa del Leone, e del cruscotto digitale da 21 pollici ancorato invisibilmente che appare così sospeso donando una sensazione di leggerezza all’abitacolo. I sedili sono molto comodi e c’è ampio spazio sia davanti sia dietro.

Il pacchetto sicurezza di questa vettura è affidato al Drive Assist Plus 2.0, nel quale spiccano l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e il Lane Positioning Assist. Sotto il cofano, Peugeot 3008 Hybrid porta in dote un 1.2 tre cilindri in linea turbo benzina da 136 Cv e 230 Nm di coppia abbinato ad un cambio automatico a sei rapporti. Il motore elettrico è integrato nel cambio ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 0,89 kWh. Con l’Europa che preme per abbassare le emissioni di Co2 pena multe salatissime, Peugeot, come le altre case, lavora per abbattere l’inquinamento. La 3008 Hybrid permette di risparmiare circa il 15% di carburante rispetto ad un’ipotetica versione benzina.

Tre le modalità di guida disponibili, Normal, Eco e Sport. La 3008 Hybrid percorre 18 km/l nel ciclo WLTP. Ottima la capacità di carico, che può raggiungere i 520 litri con i sedili in uso. Al momento, Peugeot 3008 Hybrid viene proposta in due versioni, Allure e GT. Prezzi a partire da 38.700 euro.