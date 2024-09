Austral, crossover per vocazione

Simone Vitta 21 settembre 2024 a

Abitabilità propulsori e un look innovativo. Sono queste le carte con le quali la nuova Renault Austral si fa spazio in un mercato, quello dei crossover, sempre più affollato. Soluzioni mild o full hybrid fanno di questa proposta francese un avversario difficile per chiunque. La qualità delle rifiniture ha fatto un salto in alto e anche il comfort di guida non ha nulla da invidiare alle top class del suo segmento.

Austral porta al debutto la nuova piattaforma modulare CMF-CD, che regala all’auto nuovi equipaggiamenti ma anche qualche centimetro in più: bagagliaio più spazioso rispetto ai modelli precedenti e un design innovativo ereditato in parte della Megane elettrica: grande griglia centrale e sui lati i gruppi ottici a Led disposti nel modo ormai consono alla casa che ne fanno un tratto distintivo. Grande cura anche all’interno, con grande schermo sulla plancia e tanti piccoli dettagli che fanno la differenza: tanta attenzione ai rivestimenti, in Alcantara nelle versioni più accessoriate, mentre una cura particolare è stata riservata all’illuminazione interna, per un’esperienza di viaggio eccezionale.

Tanti poi i dispositivi di sicurezza e assistenza anche per la guida autonoma tipo il sistema di riconoscimento dei segnali stradali con Speed Alert, il Cruise Control adattivo con Stop & Go e assistente al mantenimento della corsia, l’Eco-Driving Assistant ed il 360° Around View con 3D Camera per l’Automatic Park Assist.

Infine i motori che sono tutti comunque o mild o full hybrid. L’ingresso è un mild-hybrid con tecnologia a 48 V, che si appoggia su un 3 cilindri 1.2 litri turbo che sprigiona fino a 130 CV. Si sale di potenza con l’ibrido con sistema a 12 V, che utilizza il motore 4 cilindri 1.3 litri turbo declinato in una versione da 160 CV, abbinabile al cambio manuale o automatico X Tronic.C’è il nuovo propulsore E-Tech full-hybrid, che utilizza lo stesso 3 cilindri 1.2 litri ma stavolta abbinato a un motore elettrico da 68 CV, alimentato da una batteria da 1,7 kWh, per una potenza complessiva di 200 CV. Cinque gli allestimenti a disposizione: Evolution, Techno, Techno Espri Alpine, Iconic e Iconic Esprit Alpine.

Su strada la risposta è più che piacevole, il tiro elettrico è un divertimento puer e anche quando entra il termico l’auto non ha scatti o spiacevoli strappi. Anche nella modalità completamente elettrica l’Austral si comporta come una “pura”: l’auto della nostra prova era quella con l’abbinamento al powertrain più interessante e tecnologico presente a listino, ovvero il full hybrid. Propulsore turbo a benzina abbinato ad un modulo elettrico che da solo é in grado di sviluppare una potenza di 68 CV. Niente male davvero.