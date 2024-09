Movano scopre l'idrogeno

Carlo Scagnoli 19 settembre 2024 a

a

a

Il pezzo forte della gamma Opel è stato l'Opel Movano HYDROGEN. "Per la prima volta, offriremo il più grande della famiglia di veicoli commerciali leggeri Opel come veicolo elettrico a celle a combustibile a idrogeno", ha dichiarato Huettl. "Nel 2021 abbiamo lanciato Opel Vivaro HYDROGEN, il primo van a idrogeno di una casa automobilistica. Oggi, con l'introduzione di Opel Movano HYDROGEN, stiamo facendo il passo successivo e creando un'offerta ancora più forte".

CX-80 nata per stupire

Grazie alla combinazione di celle a combustibile a idrogeno e batteria plug-in, il nuovo Opel Movano HYDROGEN è in grado di percorrere oltre 500 chilometri (WLTP1) e di essere rifornito di idrogeno in meno di 5 minuti. Si tratta di una soluzione ideale per i clienti che hanno bisogno di percorrere lunghe distanze con zero emissioni locali e non perdere tempo per il rifornimento. Il motore elettrico fornisce 110 kW (150 CV) di potenza massima e una coppia massima di 410 Newton metri. La batteria agli ioni di litio da 11 kWh fornisce supporto in fase di partenza o accelerazione. Un altro grande vantaggio del sistema: l'energia in decelerazione può essere recuperata e immessa nella batteria come elettricità tramite il motore elettrico che funziona come generatore.

L'inarrivabile Nissan Qashqai si evolve

"Ovviamente, il nostro nuovo arrivato eredita tutte le virtù dei suoi fratelli elettrici a batteria e diesel". Tra questi, un'ampia gamma di "aiutanti" elettronici che pongono Opel Movano ai vertici del suo segmento. È anche uno dei primi veicoli della sua categoria a raggiungere il livello 2 di guida assistita e convince per un volume di carico fino a 17 metri cubi, e quindi non accetta compromessi in termini di funzionalità e capacità di carico indipendentemente dalla motorizzazione. "Il nuovo Opel Movano ha tutto ciò di cui ha bisogno per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, anche se devono trasportare una Opel Rocks Electric", ha dichiarato Huettl, rivelando contemporaneamente il successivo modello della gamma IAA Transportation di Opel.