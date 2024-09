L'inarrivabile Nissan Qashqai si evolve

Simone Vitta 14 settembre 2024 a

a

a

Non è una nuova versione ma ci assomiglia molto. Gli interventi che Nissan ha fatto sul suo best seller sono così evidenti che chiamarlo restyling forse è un po poco. Infatti la Qashqai mostrata in anteprima al Salone dell’Auto di Torino è sempre della terza generazione ma ha subito tutta una serie di interventi sostanziali dal punto di vista estetico e tecnologico. I motori sono gli stessi con il famoso e-Power a farla da padrone per l’auto che ha inventato il segmento crossover.

Dal lancio nel 2007 infatti il Qashqai ha monopolizzato una fetta di mercato diventato un riferimento imprescindibile per tutti e continuando a fare numeri da capogiro.

La cosa bella è che questo nuovo prodotto ha maggiori equipaggiamenti di serie e contenuti rispetto alla versione precedente pur mantenendo il prezzo inalterato, che parte da 31.570 euro per le versioni Mild Hybrid e 37.320 euro per le versioni e-POWER.

XC90 sbarca nel futuro



Qashqai, il pioniere dei crossover, punta così a consolidare la sua posizione di leader del mercato. Dal lancio (nel 2007) a oggi, sono infatti oltre 4 milioni le unità vendute nel mondo, di cui 3 milioni in Europa e oltre 416.000 in Italia. E proprio in Italia, Qashqai è il crossover più venduto di sempre, il modello C-SUV più venduto a cliente privato nel 2023 e il secondo più venduto su tutti i canali nei primi otto mesi del 2004 con oltre 14.000 unità immatricolate.

Range Rover Sport oltre il top



Grande successo per le versioni e-POWER di Qashqai, il cui motore brillante ed efficiente è apprezzato dai clienti per il piacere di guida tipico delle vetture elettriche e la possibilità di percorrere più di 1.000 km con un pieno di benzina. Nelle vendite di Qashqai a cliente privato il peso delle versioni e-POWER ha raggiunto circa il 60%.