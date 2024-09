CX-80 nata per stupire

Simone Vitta 13 settembre 2024 a

a

a

La Mazda si allarga e approfitta del Salone dell’Auto di Torino per presentare il nuovo grande suv della casa. Si chiama CX-80 ed è una versione top un po’ allungata (25 centimetri e cresce anche il passo) della già nota CX-60 con la quale condivide la Large Platform di Mazda. Questa nuova proposta, come la sorella minore, è frutto della filosofia costruttiva Crafted in Japan, ovvero realizzate ad arte con maestria artigianale giapponese.



SI tratta di un prodotto di alta qualità che Sio pone al vertice della sua categoria con una infinità di dettagli molto interessante: a partire dalla configurazione 7 posti che garantisce spazio e trasporto senza vie di mezzo entro misure assolutamente vivibili anche in città.

Sorprendentemente curata la linea che non si distacca molto dalla CX-60, ma mostra comunque un grande tocco di innovazione e di cura di assoluto livello. Non a caso Mazda da oltre un secolo fa tesoro della dedizione dei suoi artigiani Takumi alla perfezione e al tocco umano nella realizzazione delle auto: dai disegni su carta ai modelli in argilla e poi in metallo. E la Nuova Mazda CX-80 è la massima espressione delle abilità artistiche degli ingegneri e designer che punta alla qualità premium con tocco artigianale.

Anche X-Trail diventa Mild Hybrid



Per Mazda anche il colore è uno degli elementi che costituiscono la forma e debutta in Europa per la CX-80 la nuova tinta Artisan Red, quarto dei colori Takuminuri, che ricorda un vino stagionato e trasmette la connotazione di una vernice rossa creata da abili artigiani, grazie alla sua struttura a tre strati composta da uno strato riflettente, uno strato colorato traslucido e uno strato trasparente.

XC90 sbarca nel futuro



Per quando riguarda la propulsione la CX-80 combina al meglio le prestazioni di guida con l’impegno verso la mobilità sostenibile grazie alle due motorizzazioni di cui è dotata: un’unità ibrida Plug-in a benzina e-Skyactiv G da 2,5 litri e quattro cilindri da 327 CV, e un’unità ibrida Diesel da sei cilindri in linea e-Skyactiv D da 3,3 litri e 249 CV con tecnologia M Hybrid Boost, il sistema mild hybrid da 48 V Mazda, entrambe associate alla trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione integrale i-Activ AWD. Entrambi i motori sono estremamente efficienti, con bassi consumi ed emissioni.

Arriverà sul nostro mercato ad ottobre ma è già pre ordinabile con prezzi a partire da 61.235 euro.