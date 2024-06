La rivoluzione di Vito

Massimiliano Vitelli 21 giugno 2024 a

Non chiamatelo furgone. Mercedes-Benz svela il nuovo Vito, e le sorprese non mancano. Sono finiti i tempi del mezzo spartano e con la sola ambizione di trasportare più materiale possibile. Il nuovo Vito è ricco di comfort, tecnologia e connettività, proponendosi come una vera e propria vettura, soprattutto nella versione passeggeri. Affidabile e versatile, il nuovo Mercedes-Benz Vito risponde in pieno alle esigenze della clientela, siano i padroncini, siano gli autisti che dovranno effettivamente passarci gran parte della giornata. Lo abbiamo provato per le strade fuori Bologna, apprezzandone l’agilità e il grande spazio a bordo.

Nuovo Vito dispone poi del MBUX, il sistema multimediale della casa della stella a tre punte che offre una navigazione intuitiva e la possibilità di interagire attraverso comandi vocali con l’assistente virtuale “Hey Mercedes”. Sul nuovo Vito abbiamo trovato una console centrale ampiamente rinnovata (nelle versioni PRO e SELECT c’è anche la ricarica wireless per i telefoni cellulari). Ad un’analisi esterna, invece, Vito regala un frontale ridisegnato con una griglia del radiatore a tre lamelle e fari MULTIBEAM LED, disponibile di serie sulla versione SELECT.

Tra i fiori all’occhiello di questo nuovo Vito, il ricchissimo pacchetto per la sicurezza, nel quale spiccano l’Active Break Assist, l’Active Lane Keeping, e l’Active Distance Assist Distronic. Passiamo ora alle motorizzazioni. Il nuovo Vito si può acquistare con motore diesel quattro cilindri 2.0 litri OM 654 disponibile in cinque livelli di potenza. Ma entro l’anno arriverà anche il benzina M254 come mild hybrid per le proposte Mixto e Tourer. Prezzi a partire da 30.390 euro.