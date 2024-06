Frontera sbarca nel futuro

07 giugno 2024 a

Milano apre le porte all’anteprima del nuovo Opel Frontera. Una giornata all’insegna delle novità in tema di automotive.

"Quest'anno festeggiamo i centoventicinqueanni di produzione automobilistica di Opel, in cui siamo andati sempre avanti, offrendo ai clienti una mobilità innovativa, pratica e, soprattutto, accessibile. A questo proposito, il nuovo Opel Frontera è particolarmente forte: il nostro nuovo Suv altamente flessibile, spazioso ed elettrificato conquisterà nuovi clienti”, ha ribadito in una sala affollata per l’occasione, Federico Scopelliti, managing director di Opel Italia.

Il nuovo Sub compatto, spazioso e confortevole per gli appassionati di vita all’aperto e famiglie festeggia la sua prima apparizione italiana.

Durante la presentazione, il marchio tedesco ha anche annunciato che il nuovo Opel Frontera avrà spazio anche per più di cinque persone; è così spazioso che in futuro sarà disponibile anche come sette posti. Questo rende l'auto ideale per trasportare, gli amici o l'intera famiglia.

Nelle peculiarità i e le soglie prominenti e l'accattivante montante C sottolineano il carattere robusto. Il look moderno con un'attenzione particolare all'essenziale continua senza soluzione di continuità negli interni. Il guidatore e i passeggeri usufruiscono di un abitacolo con un volante di nuova concezione e due schermi digitali da dieci pollici affiancati.

Una priorità assoluta per il nuovo Opel Frontera è la capacità ai viaggi. Nella parte anteriore, il guidatore e il passeggero anteriore possono, se lo desiderano, sedersi sui nuovi sedili Intelli-Seats brevettati con una fessura al centro che allevia la pressione sul coccige. Nel bagagliaio possono essere stivati più di quattrocentocinquanta litri di bagagli; con i sedili abbattuti anche fino a mille e seicento litri. Dopo essere arrivato a destinazione, Opel Frontera può trasportare fino aduecentoquarante chilogrammi sul tetto.

Il nuovo Opel Frontera è disponibile sia in versione ibrida con tecnologia a quarantotto volt che in versione completamente elettrica. Con un prezzo di partenza di circa 24.500 euro in Italia, Opel Frontera Hybrid ha un motore turbo a benzina da 1,2 litri da 74 kW (100 CV) sviluppato appositamente per l'uso ibrido. Questo funziona in combinazione con un motore elettrico da 21 kW (28 CV) e un cambio elettrificato a doppia frizione a sei rapporti, in modo che il consumo di carburante e le emissioni di CO2 siano significativamente inferiori rispetto a un modello ad alimentazione convenzionale. Inoltre, Opel Frontera Hybrid sarà disponibile anche con un motore 1.2 turbo da 100 kW (136 CV).

Opel aprirà la campagna acquisti in Italia dalle prossime settimane per consegne a partire dall’autunno.