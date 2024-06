Bentley, elettrificazione al top del lusso

Simone Vitta 10 giugno 2024 a

Elettrificazione senza rinunciare al lusso che solo un marchio come Bentley può garantire. La risposta è la nuova Flying Spur Hybrid, modello a basse emissioni in grado di garantire prestazioni e comfort esagerato senza rinunciare al lato ecologico ormai imposto dalle nuove normative europee e non solo.

Si tratta di una berlinona, ammiraglia del marchio inglese che si propone di essere la Bentley più “pulita” di sempre con soli 75 grammi di C02 diffusi nell’atmosfera per ogni chilometro percorso.

Sotto al cofano batte un motore tutto nuovo: si tratta del V6 da 2,9 litri benzina da 416 CV e 550 Nm di coppia massima, accoppiato all’unità elettrica: raggiunge in totale 544 CV di potenza e 750 Nm, che spingono la Flying Spur hybrid ralla velocità massima di 285 chilometri orari. Notevole anche l’accelerazione per un bestione simile: da zero a 100 km/h in solo 4,3 secondi. Tempo molto simile alla potentissima W12. Ma rispetto alla versione più “cattiva” si allunga notevolmente l’autonomia complessiva che ora supera gli ottocento chilometri con un solo pieno. Le nuove batterie gli ioni di litio la fanno viaggiare in solo elettrico per circa quaranta chilometri e si ricaricano in sole due ore e mezza.

L’interno stupisce solo chi non è abituato al lusso Bentley che mai come in questa versione consente migliaia di personalizzazioni. Ogni vetture può essere allestita a immagine somiglianza del fortunato acquirente: quindici colori dei rivestimenti in pelle, otto i diversi tipi di impiallacciatura. Per non parlare dell’esterno: sono infatti oltre sessanta le colorazioni disponibili per questa nuova Bentley Flying Spur Hybrid. La nuova proposta Bentley parte da un prezzo di circa duecentomila euro.