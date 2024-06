La C3 diventa grande

07 giugno 2024 a

La nuova gamma di Citroën C3, in versione 100% elettrica e termica, è destinata a lasciare tutti a bocca aperta. La Citroen ë-C3 è la prima vettura a zero emissioni di segmento B, prodotta in Europa, sotto i 25.000 euro. Tale risultato è stato raggiunto grazie alla riduzione dei costi di produzione di circa il 15-20% rispetto all'attuale C3. Senza perdere le qualità studiate per il precedente modello, la nuova auto garantisce più comfort a bordo e diversi accorgimenti la rendono unica nel suo genere.

"Ci aspettiamo grandi cose dalla nostra nuova C3 - ha spiegato Giovanni Falcone, managing director di Citroen Italia, nel recente incontro che si è tenuto in Austria, a Weiden-am-See - è il modello più importante all'interno della nostra gamma. C'è tanta attesa sia dal lato della rete commerciale che da quello dei clienti, lo dimostrano i 1300 contratti già raccolti per la versione elettrica".

"Le statistiche - ha aggiunto Falcone - dicono che chi cerca un veicolo elettrico vuole circa 400 km di autonomia. La e-C3 è un'auto prevalentemente urbana e con la sua autonomia andiamo oltre le aspettative".

Degna di nota anche la capacità di ricarica sorprendente visto il prezzo. Infatti, ë-C3 può accettare fino a 100 kW di potenza di picco su una stazione di ricarica rapida e 7 kW con una wallbox. Questo permette di caricare la batteria dal 10 all'80% in poco più di 30 minuti.

Oltre all’elettrica, che parte da 23.900 euro (da 28.400 la Max), è prevista anche la versione benzina 1.2 litri da 100 cavalli offerta a 14.990 euro. Sarà disponibile entro la fine dell’anno un'opzione ibrida leggera da 48 volt, che costerà sotto i 20.000 euro, mentre il prossimo anno arriverà una seconda versione elettrica con 200 km di autonomia da 19.990 euro.

"In termini di volumi - ha concluso il managing director - sarà la versione termica quella principale perché oggi il mercato delle elettriche in Italia rappresenta il 3%, quindi sono numeri molto piccoli ed è indispensabile avere una motorizzazione a benzina in gamma. In molti, sul mercato, stanno proponendo il loro elettrico allo stesso prezzo del termico. Noi siamo andati oltre, perché la e-C3 può costare 49 euro mentre la versione a benzina 99 euro, con leasing o finanziamento".

La dotazione di serie standard è stata studiata per offrire tutto ciò di cui il cliente ha bisogno, senza il superfluo che potrebbe restare inutilizzato. Sono di serie climatizzatore, alzacristalli anteriori e specchietti esterni elettrici, sensori di parcheggio e smartphone station. Citroen ha quindi notevolmente semplificato le versioni della C3: solo due livelli di allestimento e nessuna opzione, eccetto la scelta del colore esterno.