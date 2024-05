Seal, il Suv ibrido con gli occhi a mandorla

Massimiliano Vitelli 20 maggio 2024 a

a

a

BYD lancia sul mercato il SUV ibrido che promette ai clienti una mobilità eco-consapevole anche per lunghi viaggi. Ecco SEAL U DM-i, il nuovo veicolo che privilegia l'energia elettrica con un ricorso minimo al motore a combustione interna.

Hyundai cala il tris

Una novità importante per chi vuole avvicinarsi all’elettrico senza abbandonare completamente il motore endotermico. BYD SEAL U DM-i è il primo veicolo BYD in Europa con tecnologia Super DM ed offre un'autonomia puramente elettrica da 70 a 125 chilometri a seconda dell'allestimento. Tre le versioni tra le quali scegliere: Design, Boost e Comfort. Design sfrutta una configurazione a quattro ruote motrici con due motori elettrici ad alta potenza (uno per ogni asse) e una batteria BYD Blade da 18,3 kWh, completata dal motore ibrido 1.5T; Boost e Comfort, invece, sono proposti con la trazione anteriore, un motore ibrido di 1.500 cc. Boost ha una batteria BYD Blade da 18,3 kWh, Comfort da 26,6 kWh. BYD SEAL U DM-i è un SUV familiare di segmento D e sarà disponibile a partire da quest'estate.

Come detto, la novità di questa vettura è data dalla tecnologia BYD Super DM, che attinge al motore a combustione interna solo il minimo indispensabile, ottimizzando così il rispetto ambientale grazie alla maggiore efficienza energetica e minori consumi di carburante. BYD SEAL U DM-i parte esclusivamente in elettrico e, quando la batteria è completamente carica, selezionando la modalità di guida EV il veicolo diventa puramente elettrico, mentre quando lo stato di carica è basso, si trasforma in un veicolo ibrido a bassissimo consumo di carburante. BYD SEAL U DM-i può raggiungere consumi medi di appena 0,9 l/100 km per la versione Boost e 1,2 l/100 km per la Design. Il consumo elettrico combinato per la Boost è di 21 kWh/km, per la Design di 23,5 kWh/km.

Ora 600 è anche ibrida

Oltretutto, BYD SEAL U DM-i offre una grande autonomia. Design può percorrere fino a 70 km in modalità EV (WLTP) garantendo un'autonomia complessiva di 870 km (WLTP); Boost 80 km per un totale di 1.080 km (WLTP). Tutte le versioni di BYD SEAL U DM-i offrono una capacità di ricarica di 11 kW in corrente alternata trifase (CA) e di 18 kW in corrente continua (CC). Il tempo di ricarica in corrente continua (30-80%) è di appena 35 minuti. Ad una prima analisi esterna, BYD SEAL U DM-i si presenta con un attraente frontale a forma di X, proporzioni equilibrate e una linea davvero distintiva. E una volta a bordo è impossibile non apprezzare il mix di design moderno ed elegante. Il "Legacy Gearshift Panel", include un prezioso pomello del cambio in cristallo, i sedili anteriori sono entrambi regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati di serie. I due grandi schermi digitali sono la prova diretta del DNA high-tech di BYD. La batteria del BYD SEAL U DM-i supporta il V2L (Vehicle-to-Load) trasformando l'auto in un alimentatore portatile per i dispositivi elettrici. SEAL U DM-i offre poi connettività e infotainment intelligenti, anche a distanza tramite la specifica App per smartphone BYD.

L'Intelligent Cockpit System di BYD è gestito dallo schermo BYD girevole da 15,6 pollici, mentre le informazioni per il conducente sono visualizzate sul display LCD del cruscotto da 12,3 pollici. Per offrire un'eccezionale esperienza di connessione personalizzata, l'Intelligent Cockpit System offre una connessione 4G, la navigazione integrata Spotify e HERE, l'integrazione dello smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay e il controllo vocale intelligente che può essere attivato con il comando vocale "Hi BYD". Il sistema utilizza gli aggiornamenti OTA (Over-The-Air) per mantenersi sempre aggiornato. Infine, grande attenzione alla sicurezza, con un pacchetto ADAS di serie su tutti i modelli davvero ricchissimo. BYD SEAL U DM-i viene proposto con una garanzia completa del costruttore di 6 anni/150.000 km, una garanzia di 8 anni/200.000 km sulla batteria (fino al 70% della capacità originale) e una garanzia di 8 anni/150.000 km sul motore elettrico. Prezzi a partire da 39.800.