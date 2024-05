Massimiliano VItelli 08 maggio 2024 a

a

a

Hyundai cala il tris. Il marchio giapponese, da sempre attento alle nuove tecnologie, presenta Hyundai Connected Mobility, un’offerta che punta a rivoluzionare le soluzioni digitali per la mobilità. La nuova strategia si basa infatti su tre pilastri principali: servizi di mobilità, servizi per auto connesse e servizi digitali data-driven. "In Hyundai, affianchiamo i nostri clienti nel momento di massima necessità e siamo guidati dalla ricerca incessante di soluzioni per il futuro – dichiara Marcus Welz, Managing Director di Hyundai Connected Mobility - Hyundai Connected Mobility è la nostra risposta strategica alla crescente domanda dei nostri clienti per servizi più connessi, accessibili e personalizzati".

Bentayga rilancia la sfida

Per rispondere alla crescente domanda di flessibilità che arriva dal mercato europeo, Hyundai si affida al suo marchio MOCEAN, che opera tramite abbonamenti e rappresenta un'interessante alternativa all'acquisto o al leasing di un veicolo. Attraverso MOCEAN Subscription, i clienti possono avere accesso in modo rapido e flessibile ai veicoli affidandosi ad un'esperienza digitale immediata che elimina completamente le pratiche burocratiche. L'obiettivo di Hyundai Connected Mobility è quello di offrire una gamma di servizi digitali in auto e in-app, oltre a nuovi servizi di mobilità, durante l'intero ciclo di vita dei veicoli, per garantire un'esperienza di acquisto senza soluzione di continuità. Addio quindi al concetto di proprietà dell’auto, sostituito dalla possibilità di esplorare la vasta gamma di veicoli elettrificati del brand. Grazie a Hyundai Connected Mobility i clienti restano quindi connessi con la loro auto e con l'ecosistema circostante.

La Classe G scopre l'elettrico

Le soluzioni comprendono la piattaforma integrata di bordo Bluelink e nuovi servizi che sfruttano le tecnologie dei veicoli software-defined (SDV). I servizi digitali offerti da Hyundai, oltre a fornire regolari aggiornamenti Over-the-Air (OTA) del software di infotainment, sono ricchi di tante funzionalità su richiesta (Features on Demand - FOD), come i pagamenti in auto e le applicazioni Vehicle- to-Everything (V2X), tra cui Vehicle-to-Grid (V2G) e Vehicle-to-Load (V2L).